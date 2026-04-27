Псковичей приглашают к участию во втором сезоне Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Креативные проекты для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса «Родная игрушка» могут предложить представители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс направлен на стимулирование разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет, а также воспитывать в них патриотические чувства и ориентировать ребят на создание крепкой многодетной семьи в будущем.

«2026 год Министерство просвещения объявило Годом дошкольного образования, и в этой связи поддержка конкурса "Родная игрушка“ приобретает особое значение. Именно в детском саду закладываются основы личности, и очень важно, чтобы первыми игрушками ребенка становились качественные, содержательные игровые наборы, отражающие наши традиционные ценности и являющиеся культурным наследием страны. Конкурс дает возможность юным талантам и опытным мастерам предложить свои идеи, основанные на родной культуре, истории и ее героях. Уверен, что благодаря игрушкам, созданным участниками, наши дети будут гордиться наследием своей страны, развивать творческие способности, а также получат важные жизненные ориентиры», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Стать участниками конкурса и представить свой проект могут профессиональные производители, творческие коллективы и независимые авторы от 14 лет. Заявки принимаются в трех номинациях: «Идеи игр и игрушек», «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек». В рамках каждой из них предусмотрены категории: «Сюжетно-образная игрушка», «Настольная игра», «Техническая и технологическая игрушка» и «Конструктор и сборная модель».

Проекты могут охватывать одно или сразу несколько тематических направлений, среди которых «Семья, духовно-нравственные ценности», «Технологический прорыв», «История и культура России», «Единство народов России» и «Герои XXI века». Всероссийский конкурс «Родная игрушка» проводится обществом «Знание» и Движением Первых с 2025 года по поручению президента России.

Заявки на конкурс можно подать на официальном сайте российского общества «Знание».

Напомним, в 2025 году проект графического дизайнера Анастасии Михайловой из Псковской области стал победителем конкурса в номинации «Настольная игра». «Выходные с Пушкиным» — настольная игра приглашает в путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Игроки передвигаются по карте, открывают карточки с фактами, легендами и заданиями, а проводником выступает сам поэт. Например, нужно угадать пушкинские строки среди цитат других авторов, чтобы получить карточку с достопримечательностью и продвинуться дальше.