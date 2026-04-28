 
Общество

Деревня Слобода в Порховском округе ликвидирована

0

Деревня Слобода в Порховском округе ликвидирована, поскольку там нет зарегистрированных лиц и имущества. Решение согласовали на 54-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этой деревни не существует уже 40 лет, но буквально в пяти километрах от неё живёт и процветает другая деревня с таким же названием», – пояснил ранее на заседании профильного комитета Собрания глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

Также на сессии приняли решение о присоединении деревни Усвятские Нивы к посёлку Усвяты. С такой инициативой в Собрание обратились муниципальные депутаты, поскольку деревня фактически утратила признаки самостоятельного населённого пункта.

Председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко ранее пояснил, что в Усвятских Нивах нет зарегистрированных жителей и имущества – деревня давно вошла в черту районного центра как улица Дачная.

Оба законопроекта приняли в двух чтениях.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026