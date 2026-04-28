Деревня Слобода в Порховском округе ликвидирована, поскольку там нет зарегистрированных лиц и имущества. Решение согласовали на 54-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этой деревни не существует уже 40 лет, но буквально в пяти километрах от неё живёт и процветает другая деревня с таким же названием», – пояснил ранее на заседании профильного комитета Собрания глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

Также на сессии приняли решение о присоединении деревни Усвятские Нивы к посёлку Усвяты. С такой инициативой в Собрание обратились муниципальные депутаты, поскольку деревня фактически утратила признаки самостоятельного населённого пункта.

Председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко ранее пояснил, что в Усвятских Нивах нет зарегистрированных жителей и имущества – деревня давно вошла в черту районного центра как улица Дачная.

Оба законопроекта приняли в двух чтениях.