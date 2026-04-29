 
Общество

В Общественной палате предложили объединить майские праздники

0

Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.

«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая. Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май», – сказал Владислав Гриб.

По словам заместителя, многие граждане и так фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов, пишет РИА Новости. Он отметил, что этот весенний период является более удобным с точки зрения сезонной активности и планирования семейного отдыха.

«Я бы 3-4 дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их", – отметил Владислав Гриб.

Замсекретаря также подчеркнул, что такая мера могла бы сделать систему праздничных дней более удобной.​

Проголосовать за или против майских каникул псковичи могут в новом опросе ПЛН

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026