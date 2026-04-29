В Общественной палате предложили объединить майские праздники

Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.
По словам заместителя, многие граждане и так фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов, пишет РИА Новости. Он отметил, что этот весенний период является более удобным с точки зрения сезонной активности и планирования семейного отдыха.
Замсекретаря также подчеркнул, что такая мера могла бы сделать систему праздничных дней более удобной.
