Александр Сорокин: Слежу за строительством школы в Смуравьево-2 по камерам

Строительство школы в гдовской деревне Смуравьево-2 движется, за процессом идет постоянный контроль, сообщил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Строительство школы в Смуравьево-2 движется, если сравнивать с Кузнецовской школой, хотя в Кузнецовской, кстати, строительная готовность больше, там 74%, а тут 68-70%. Но тем не менее мы видим динамику, потому что субподрядчик в Смуравьево-2 - это те же строители, которые строили Гдовскую школу, и, соответственно, логично в нашем и в их понимании было, что Гдов они заканчивают и перемещаются в Смуравьево-2», - сказал Александр Сорокин.

Есть график выполнения работ, но сроки нарушены, отметил министр. «Поэтому есть нагонный график. По этому нагонному графику необходимо обеспечивать поступательно 40 человек, затем 60 и до сотни человек уже к концу года. Пока подрядчик обещает, что это будет сделано, потому что с апреля начнутся работы по благоустройству. На данный момент работа происходит только внутри здания, плюс они немножко вышли уже на фасад. Пока они говорят, что 40 человек, вроде как, достаточно, они обеспечены работой. Но мы по Гдову тоже им говорили, что надо добавлять. В конечном итоге добавили, в том числе и регион помогал подобрать рабочие силы. Поэтому и здесь мы тоже требуем, безусловно, увеличения», - добавил он.

Александр Сорокин заверил, что работы на объекте движутся, но призвал обратить внимание не сложность строительства этой школы.

«Объект небольшой. Но на самом деле он достаточно трудный. Много чего нужно внутри, в том числе лифты, например, выполнить требования по доступной среде для маломобильных граждан. Все это требует серьезной, в том числе инженерной, работы. Поэтому по нуждам ежедневно общаемся, совещания проходят еженедельно, а на связи мы с подрядчиком практически каждый день, камера у меня на рабочем столе. То есть я вижу в реальном времени, что происходит, как происходит, во сколько они приходят на работу, во сколько уходят. Поэтому контроль, контроль и контроль - это только то, что должны делать сейчас, в такой ситуации. Ну и в конечном итоге подрядчик прекрасно понимает, что если не будет обеспечен этот график, то мы с ним будем расторгать контракт. Никто не будет тянуть и ждать какого-то чуда. Потому что мы видим плачевные результаты, если идем на поводу у подрядчика», - заключил он.

Напомним, здание возводится в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и рассчитано на 825 мест.