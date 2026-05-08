В преддверии Дня Победы Юрий Ильин поздравил опочецких ветеранов с праздником

Накануне празднования Дня Победы вместе с представителями местного отделения партии «Единая Россия» глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин поздравил участников Великой Отечественной войны Дину Михайлову и Петра Васильева, сообщил глава в своем канале в мессенджере Max.

В ходе встречи Юрий Ильин поблагодарил ветеранов за мужество и стойкость, проявленные в годы войны. Отметил важность сохранения исторической памяти и передачи ее молодежи. Пожелал Дине Михайловой и Петру Васильеву крепкого здоровья, душевного спокойствия, заботы близких и благополучия на долгие годы.