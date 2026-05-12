В Пскове появился дендролог

Дендролог появился в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Ситуация с деревьями у нас непростая. Они уже переростки, их необходимо обрезать, где-то спиливать. Многие говорят: "Вы спилили живое дерево". Каждое дерево нам дается тяжело, бьемся за каждое дерево, но все-таки, а вдруг упадет на машину? Такое уже было, и неоднократно. Говорят нам: "Вы вырубили - посадите обратно". Мы стараемся так и делать. В этому году выделено пять миллионов. Часть уже законтрактовано. Также стоит учитывать, что сажать в городской среде можно не все деревья. Можно - клены, липы, каштаны», - сказал Борис Елкин.