Общество

«Дневной дозор»: Достаточно ли зеленый Псков?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему озеленения в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Озеленение — очень важная часть окружающего нас городского ландшафта, это во многом «визитная карточка» Пскова. Благодаря окружающей нас зелёной растительности улучшается экологическая обстановка, поглощаются вредные вещества и выбросы из окружающей среды, повышается качество воздуха, снижается уровень шума, да и в целом создаётся приятная атмосфера, радующая глаз своим успокаивающим зелёным цветом. Зелёные парки и скверы становятся местом, где люди могут посидеть и пообщаться на свежем воздухе, такие пространства способствуют активному образу жизни, ведь намного приятнее бегать меж зелени, чем среди бетонных коробок. К сожалению, не все деревья способны приносить пользу, есть и те, которые могут нанести большой урон как городу, так и его жителям, речь идёт об аварийных деревьях. Наиболее аварийными считаются тополя, которыми в послевоенное время озеленяли город. Стволы тополей, как многим известно, со временем становятся полыми и от возраста или же сильного порыва ветра могут упасть на крышу припаркованной машины или же проходящего мимо человека, поэтому их нужно своевременно спиливать, а на их место сажать молодые деревья. В сегодняшнем выпуске программы «Дневной Дозор» мы решили разобраться, а достаточно ли озеленён наш город?

Почему основные усилия городских властей по озеленению, высадке цветов - сосредоточены на центральной части Пскова, а как дела обстоят на окраинах? Какие планы по озеленению у властей Пскова на этот год? Какие зеленые насаждения больше нужны Пскову (деревья, кустарники, какие-то конкретные породы)? Достаточно ли зеленый Псков, действительно ли на место старых и больных деревьев высаживают новые в достаточном количестве? Нужен ли Пскову дендролог?

Глава города Борис Елкин сообщил, что вопрос озеленения Пскова важный и насущный, дискуссий на тему, стоит ли деревья спиливать или стоит ли их сажать, много.

«Когда мы обсуждали этот вопрос, выяснилось, что многие деревья растут слишком близко к коммуникациям и сетям. Они не должны находиться над трубами и проводами. Иногда после замены труб или проводов энергетические компании или мы сами спиливаем деревья, которые мешали работам. Это показывает, что над трубами в случае аварии нужно удалять деревья. Следовательно, сажать новые деревья в таких местах нельзя, потому что это создаст проблемы в будущем. Мне кажется, это неправильно — тратить деньги на посадку деревьев, которые потом придётся спиливать. Ведь мы знаем, что рано или поздно это придётся сделать. Поэтому всегда этот вопрос стоит очень остро. Работа ведется, отдельных контрактов на озеленение у нас не так много, но, благо, есть много разных программ, в том числе бюджетные источники, которые позволяют нам дополнительно озеленять город, сажать саженцы. Очень важно, чтобы саженцы были не совсем маленькие, потому что зачастую такие саженцы уничтожают в ходе эксплуатации или неаккуратного использования. Важно сажать уже крупные деревья. Этому мы уделяем особое внимание. Собственно, в рамках реконструкции дорог, капитального ремонта стараемся дополнительное озеленение проводить. Не всегда место для новой посадки находится прямо там, где раньше росло спиленное дерево. Это связано с тем, что в таких местах невозможно обеспечить безопасность или соблюсти технологию производства работ. К тому же в современных реалиях, так как город разрастается, мест для озеленения становится не так много, в жилых дворах нужны парковочные места и зоны отдыха — высокие деревья сажать тоже не представляется возможным, сажаются кустарники»

Экс-глава городской администрации, депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков обратил внимание на то, что озеленение нужно не только ради красоты, но и ради безопасности, не мало важно помнить и про компенсационную высадку.

«В любом случае, необходимо принимать меры, поскольку деревья с возрастом становятся опасными для людей. Необходимо провести переговоры с горожанами, чтобы вместо вырубленных деревьев появлялись новые. Это позволит сохранить в городе зелёные насаждения. Но я всё-таки большее количество деревьев менял бы. Было бы замечательно, если бы существовал план по замене деревьев. Ведь они достигают определённого возраста, после чего их необходимо удалять. Это связано с тем, что некоторые поля занимают слишком большую площадь, и их цветение может представлять опасность. В соответствии с этим графиком, каждый год происходило бы определённое количество вырубок деревьев, и высаживалось бы не меньше, чем было вырублено».

По мнению генерального директора Псковского зеленхоза Михаила Шараева, город сейчас сильно проигрывает по озеленению.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

«Не следует возлагать вину за исчезновение этих деревьев на кого-либо, а нужно критиковать отсутствие их замены. На сегодняшний день главная проблема – это отсутствие планомерной работы по восстановлению древесной растительности на улицах города. Это сложная, кропотливая работа. Нужно осознать, что требуется тщательное выполнение всех требований, чтобы высадить дерево в соответствии с действующими правилами, учитывая расстояние от проезжей части и тротуара. В некоторых местах высадка деревьев запрещена. Важно также принимать во внимание наличие коммуникаций. Поэтому, чтобы разместить даже одно дерево на улице, где проходят кабели и трубопроводы, необходимо провести тщательное топографическое исследование, которое позволит определить подходящее место для посадки. И, к сожалению, эта работа сложная, поэтому за нее стараются не браться. Я понимаю, это комплексная проблема, потому что здесь задействованы три, так сказать, субъекта: проектировщики, заказчики и городская власть, которая должна указывать на это. Что касается того, что все заинтересованы, то это касается и депутатов, и, вероятно, администрации. Все видят, как город лысеет на глазах. По Октябрьскому проспекту уже обидно идти и смотреть, что остались, в общем-то, одни пеньки вокруг. Бульвар утрачивает свою псковскую прелесть».

Агроном садового центра «Зеленый остров» Елизавета Боровая считает, что проблема с озеленением есть, в частности она касается центра города, а не окраин. По ее мнению, озеленением окраин города занимаются и застройщики жилых домов и магазинов, которые закупают саженцы и в «Зеленом острове», в том числе, а вот в центре заболевших и аварийных деревьев много.

«То есть либо мы сами высаживаем деревья на участках, либо город занимается этим. Например, площадь Ленина была засажена деревьями, которые у нас купили. Но, конечно, из-за того, что там было бетонное покрытие, растениям пришлось нелегко. В этих холодных бетонных помещениях, где металлические конструкции были уложены прямо на землю, растения начали замерзать. Это было не очень хорошо для них. Я выезжала туда и обсуждала с руководством необходимость полной замены деревьев. Они просто не выжили. Сгорели летом, зимой замёрзли. В центре города не проводится уход за газонами. Вероятно, все обращают внимание на центральную площадь Ленина. Я приехала через месяц и не увидела никаких признаков ухода за газонами. Газоны не были скошены, хотя деревья, кажется, были на месте. Они отреагировали на моё присутствие, но газон остался нетронутым. Очевидно, что газоны не косят вовремя. В центре города всё выглядит запущенным. Необходимо, чтобы кто-то занимался уходом за газонами. Специалист по древесным насаждениям, вероятно, осведомлен, всем известно о проблеме, но лучше не ждать, пока деревья упадут, а заранее их убирать. Ведь когда дерево падает, только тогда проводят все необходимые работы по спилу. Судя по новостям, которые мы видим, когда происходят грозы, деревья падают прямо на улицах, где мы проезжаем. Даже наш руководитель ехал по такой улице, и на его глазах упало дерево. В прошлом году во время урагана упало на улице Некрасова дерево. Поэтому, как бы то ни было, это необходимо».

Псковский эколог Сергей Елизаров считает, что деревья - это легкие планеты, и Псковской области они очень нужны, чтобы в летнее время жителям дышалось легче. Также Сергей Елизаров упомянул об экологической программе, которая стартовала в 2021 году на форуме «Истоки». Это губернаторский проект, в рамках которого сами жители Пскова смогут сажать деревья и заниматься озеленением своего города.

«Город Псков — относительно зеленый город, но есть моменты, когда, допустим, реконструируются улицы или заливается асфальт, или расширяются, например, проезжая часть, тротуары. К сожалению, я как гражданин Пскова не всегда вижу замену деревьям, которые были срезаны, спилены. Возможно, сажаются кустарники, но кустарник — это не дерево. Все-таки дерево имеет большую крону, и в летний период дерево защищает людей своей тенью, проще дышать, проще прогуливаться и так далее. Второй момент по поводу дендролога. Дендролог — это крайне важная профессия. Дендролог своим профессиональным мнением, взглядом может оценить, нужно ли заменять дерево, убирать, уничтожать, или можно его оставить. Есть подозрение, что многие деревья спиливаются, не пройдя предварительно оценку, экспертизу. Деревья растут долго. За год дерево не станет высотой 10 метров. Для этого потребуется время. Дерево можно срубить за 10 минут, но чтобы оно выросло, нужно 10 лет. Поэтому здесь, конечно, дендролог крайне важен региональному центру, да и не только региональному центру. Это важный момент».

Современная застройка Пскова по количеству зелёных насаждений заметно уступает застройке времен СССР, констатирует активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. А между тем недостаток зелёных зон, по его мнению, негативно сказывается на здоровье горожан.

«В новых районах Пскова, которые появились в 90-е годы, было построено множество зданий. В частности, в районе Рокоссовского, улицы Балтийской, в Овсище были возведены новые дома. Насколько эти районы зелёные? Мы видим, что там строятся огромные микрорайоны с развитой инфраструктурой, включая дороги. Даже если сравнивать с советскими временами, когда в городе было больше зелени, мы можем увидеть это на старых фотографиях Пскова. Но где же сейчас эта зелень? С пылью, которая у нас сейчас летает в воздухе, вся эта "зеленка" могла бороться. Дыхательные болезни связаны именно с этим, что у нас нехватка зеленых насаждений. Потому что пыль, по сути, оседает у нас на окнах, машинах, мы этим дышим. Я бы хотел спросить у наших градоначальников, почему мы строим микрорайоны, а "зеленки" в них нет».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов считает, что в Пскове есть большая проблема с зелеными насаждениями. Во-первых, деревья очень высокие и могут представлять угрозу, а во-вторых, схема посадки деревьев не соответствует архитектуре города, закрывает фасад зданий.

«По моему мнению, в городах необходимо создавать зелёные зоны. Это могут быть пешеходные тротуары, но такие зоны не должны мешать обзору и мешать исторической части города, его центру. Это основная проблема. В целом у нас есть ботанический сад и Летний сад, а во дворах люди высаживают достаточно растений. Но в остальном плане у нас есть проблема».

Вопрос озеленения города действительно важен, в этом наши комментаторы сегодня сошлись во мнении, но, к сожалению, этот вопрос остается открытым. Да, городские власти занимаются этой проблемой, территории озеленяются, молодые деревья сажаются. На наш взгляд, нужно больше внимания уделять не только тому, чтобы сажать, но и заботиться о том, что уже посажено, чтобы не доводить до аварийного состояния, но есть ли кому этим в Пскове заниматься?

Александра Братчикова