В сквере на улице Индустриальной в Пскове сформировали дорожки

На улице Индустриальной у дома №2 в Пскове идет активная работа по благоустройству. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Telegram. 

На объекте сформированы дорожки и обозначен контур территории. Подрядная организация почти завершила установку бортовых камней и сейчас занимается подготовкой щебеночного основания для будущего асфальтирования. Кроме того, созданы специальные «кармашки» для установки скамеек, покрытие на них выполнили из брусчатки.

Также на территории уже разведена электрика. Все коммуникации проложены под землей – это позволит в дальнейшем без помех установить семь парковых столбов освещения и камеры наблюдения. Параллельно изготавливается арт‑объект «Подкова», который украсит обновленное пространство.

«Подрядчик работает активно, а мы внимательно следим за ходом работ и контролируем их качество», — подчеркнул Борис Елкин. 

 

Работы ведутся рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Пскове сейчас проходит голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году, оно продлится до 12 июня и идет на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru.  

