Пять из 20 предложенных территорий благоустроят в Пскове в 2027 году

20 территорий Пскова выдвинули на всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в «Макс».
Фото: Борис Елкин / «Макс»
Жителям города предлагается решить, какие общественные территории станут удобнее, красивее и комфортнее.
В список объектов вошли:
- Зона отдыха у колеса обозрения в Ботаническом саду;
- Общественная территория около Каменного переулка на берегу реки Псковы;
- Сквер напротив Дома офицеров;
- Парк имени Карбышева;
- Сквер перед домом №60 на Рижском проспекте;
- Сквер на перекрестке улиц Льва Толстого и Вокзальной;
- Общественная территория между домами №17 и №19 на улице Яна Фабрициуса;
- Общественная территория у дома №16 на улице Яна Фабрициуса;
- Общественная территория у домов ️№59 и №69 на улице Юбилейной;
- Освещение сквера вдоль дома №60 на улице Юбилейной;
- Общественная территория у дома №71 на Рижском проспекте;
- Общественная территория на перекрестке улиц Крестки, Кузбасской Дивизии и Владимирской;
- Сквер на перекрестке улиц Вокзальной и Крестовского шоссе;
- Парк «Березки» вблизи дома №11 на улице Зональное шоссе;
- Парк вдоль улицы Застенной;
- Сквер между улицей Чудской, улицей Технической и Прибрежным проездом;
- Общественная территория между торговым центром «Гулливер» и корпусом №1 Псковского педагогического комплекса;
- Общественная территория за парковкой у дома №29/31 на Рижском проспекте;
- Общественная территория между домом №49а на улице Труда, домом №52 на улице Новоселов и детским садом №40 «Ручеек»;
- Общественная территория между домом №12а на улице Красноармейской и домом №51 на улице Максима Горького.
Отдать свой голос за ту или иную территорию можно будет с сегодняшнего дня до 12 июня на федеральной платформе «Госуслуг».
Напомним, сейчас в Пскове благоустраивают сквер на улице Индустриальной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
