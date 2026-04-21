Пять из 20 предложенных территорий благоустроят в Пскове в 2027 году

20 территорий Пскова выдвинули на всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в «Макс».

Жителям города предлагается решить, какие общественные территории станут удобнее, красивее и комфортнее.

«В списке – 20 территорий, и только вам под силу выбрать ту, что важнее всего благоустроить в первую очередь», – отметил Борис Елкин.

В список объектов вошли:

Зона отдыха у колеса обозрения в Ботаническом саду;

Общественная территория около Каменного переулка на берегу реки Псковы;

Сквер напротив Дома офицеров;

Парк имени Карбышева;

Сквер перед домом №60 на Рижском проспекте;

Сквер на перекрестке улиц Льва Толстого и Вокзальной;

Общественная территория между домами №17 и №19 на улице Яна Фабрициуса;

Общественная территория у дома №16 на улице Яна Фабрициуса;

Общественная территория у домов ️№59 и №69 на улице Юбилейной;

Освещение сквера вдоль дома №60 на улице Юбилейной;

Общественная территория у дома №71 на Рижском проспекте;

Общественная территория на перекрестке улиц Крестки, Кузбасской Дивизии и Владимирской;

Сквер на перекрестке улиц Вокзальной и Крестовского шоссе;

Парк «Березки» вблизи дома №11 на улице Зональное шоссе;

Парк вдоль улицы Застенной;

Сквер между улицей Чудской, улицей Технической и Прибрежным проездом;

Общественная территория между торговым центром «Гулливер» и корпусом №1 Псковского педагогического комплекса;

Общественная территория за парковкой у дома №29/31 на Рижском проспекте;

Общественная территория между домом №49а на улице Труда, домом №52 на улице Новоселов и детским садом №40 «Ручеек»;

Общественная территория между домом №12а на улице Красноармейской и домом №51 на улице Максима Горького.

Отдать свой голос за ту или иную территорию можно будет с сегодняшнего дня до 12 июня на федеральной платформе «Госуслуг».

«Не оставайтесь в стороне – ваш голос действительно имеет значение! Отмечу, что по результатам голосования победителями будут выбраны пять общественных территорий, у каждой из них будет высокий шанс благоустройства в 2027 году!» – резюмировал глава города.

Напомним, сейчас в Пскове благоустраивают сквер на улице Индустриальной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».