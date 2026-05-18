Александр Котов, Александр Братчиков и Алексей Севастьянов примут граждан на этой неделе

Спикер Собрания Александр Котов, его заместитель Александр Братчиков и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов примут посетителей региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

19 мая (вторник) в 10:00 – 12:00 граждан примет Александр Братчиков, округ №3 (часть города Пскова - южная часть Ближнего Завеличья, район завода Радиодеталей).

20 мая (среда) в 10:00 – 12:00 – Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова - Центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

А 21 мая (четверг) в 10:00 – 12:00 – Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский районы).

Записаться на приём можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Консультации для населения проводятся по адресу: улица Гоголя, дом 9 либо по вышеуказанному телефону в режиме «горячей линии».