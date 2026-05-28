Заросли борщевика убрали из перечня оснований для изъятия участка

Наличие борщевика Сосновского на участке не будет считаться основанием для признания земли не используемой и ее изъятия, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

«Раньше формальный подход позволял трактовать очаги борщевика как признак полного запустения участка. Теперь от практики, когда один биологический фактор грозил людям потерей земли, ушли. Органы власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт по одному растению», - сказал депутат.

По его словам, соответствующее изменение было внесено постановлением правительства РФ от 7 марта 2026 года № 251. «Теперь заросли этого опасного, но распространенного сорняка больше не могут стать причиной изъятия земли у собственника. Новые правила снимают излишнее формальное давление, сохраняя при этом требования к освоению земли», - подчеркнул парламентарий.

При этом, как отметил Кошелев, за владельцами участка сохраняется обязанность бороться с этим вредоносным сорняком.

Напомним, с 1 марта вступили в силу поправки в Земельный кодекс, обязывающие владельцев участков обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе - с борщевиком Сосновского.