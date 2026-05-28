Заросли борщевика убрали из перечня оснований для изъятия участка

Наличие борщевика Сосновского на участке не будет считаться основанием для признания земли не используемой и ее изъятия, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
По его словам, соответствующее изменение было внесено постановлением правительства РФ от 7 марта 2026 года № 251. «Теперь заросли этого опасного, но распространенного сорняка больше не могут стать причиной изъятия земли у собственника. Новые правила снимают излишнее формальное давление, сохраняя при этом требования к освоению земли», - подчеркнул парламентарий.
При этом, как отметил Кошелев, за владельцами участка сохраняется обязанность бороться с этим вредоносным сорняком.
Напомним, с 1 марта вступили в силу поправки в Земельный кодекс, обязывающие владельцев участков обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе - с борщевиком Сосновского.