Борщевик наступает на города

Если раньше двухметровые зонтичные растения вдоль дорог попадались на глаза в основном за городом, то сейчас огромные ядовитые сорняки становятся обитателями городских улиц - на Псков наступает борщевик. Особенно актуальна эта проблема для городских окраин, где есть и частный сектор, и заброшенные пустыри.

Какие территории в черте города завоевывает опасное растение и как борются с ним жители, узнала Псковская Лента Новостей.

Постоянная работа

Самая проблемная в плане распространения борщевика — северо-восточная окраина Пскова. Жители уже не первый десяток лет страдают от опасного соседства, депутат по 4-му округу Сергей Гаврилов о проблеме знает и ежегодно принимает активное участие в ее решении.

«4-й округ - самый большой в городе. Помимо остальных вопросов, проблема борщевика у нас стоит очень остро. Там обширный частный сектор, окружённый сельхозземлями, поэтому очень сильное поражение борщевиком. Жители постоянно жалуются на опасное соседство. Вопрос этот всегда на контроле, но самая большая проблема — это Псковкирпич, Кресты, Белый Мох и тот район, где даются земли многодетным: улицы Трояновского и Куприна. Участки новые владельцы обрабатывают сами, но бывает так, что рядом с ними еще участки не распределили, или они уже в собственности, но не обрабатываются. А, значит, там растет борщевик и распространяет семена на уже чистые от него участки», - рассказал депутат Псковской городской Думы по 4-му округу Сергей Гаврилов.

По его словам, проблема борщевика давно уже перестала быть просто сезонной. «Борщевик — это агрессивный враг, который ежегодно наступает», - заметил депутат.

На протяжении последних 15-20 лет в городе проводятся мероприятия по его уничтожению. «Вдоль рек он косится, а там, где можно обрабатывать химическим путем - истребляется химией. Борьба с борщевиком, естественно, находится на контроле у администрации, управления городского хозяйства, спецзаказчика. И мы, депутаты, тоже участвуем, потому что все жалобы, обращения, в первую очередь, идут к нам», - сказал Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что в этом вопросе «полумерами не отделаешься»: «Надо каждый год и скашивать, и химически обрабатывать. Это постоянная работа. Раньше на борьбу с борщевиком Пскову выделялось 4-5 млн рублей и проводилось три обработки за сезон. Сейчас меньше выделяется денег, поэтому - две обработки: одна в начале, когда он ещё небольшой, потом через месяц-два — повторная».

По его словам, химическая обработка достаточно эффективна - через 25-30 дней уже виден результат. Даже если гербицид попадает на листву, он через стебель уничтожает и корень. Однако важно учитывать погодные условия. «Лучше всего обрабатывать в мае, когда борщевик молодой и уязвимый. После дождей он вырастает большой и начинает цвести, тогда обработка проходит технически уже сложнее и расходуется больше средств. Места, где активно растет борщевик, из года в год - одни и те же. Но пока подрядчик заключит договор, пока приедет, посмотрит - уже июнь-июль и картошка зацвела. Потом они начинают обрабатывать, а люди жалуются администрации, что им потравили картошку, потому что ветер подул на их огороды. Поэтому май для обработки - самое оптимальное время», - пояснил он.

«Мы знаем все эти проблемы, реагируем на обращения граждан. И как депутаты, естественно, намерены контролировать выполнение и качество работ», - сказал депутат.

Сергей Гаврилов надеется, что принятие поправок в Земельный кодекс, обязывающих владельцев участков бороться с опасными инвазивными растениями, тоже поможет решить проблему. «Все территории распределены. Город отвечает за муниципальные территории и за бесхозные земли. Частники должны обрабатывать сами. Сейчас приняли закон, что будут наказывать и штрафовать частников, которые не косят борщевик на своих участках. Принадлежат несколько гектаров какому-то предприятию, или заводу, частному лицу — будет выискиваться собственник, и направляться ему предписание», - сообщил он.

Благоустройство против борщевика

В микрорайонах Овсище и ДЭУ тоже есть борщевичная проблема, но она постепенно решается. «10 лет назад мы сделали паспорт округа, куда занесли территории, которые засорены этим растением. Ежегодно у нас жители пишут заявки в УГХ и эти территории включают в план обработки либо химическим способом, либо покосом», - рассказал депутат Гордумы по округу № 12 Григорий Стороненков.

Уничтожению ядовитого растения способствует и благоустройство территории. «Теперь борщевика там нет и нет необходимости с ним бороться», - заметил депутат.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году реализовали проект по благоустройству пляжа на берегу реки Великой. «Это территория набережной в районе улицы Отрадная. Там были заросли борщевика. В рамках работ снята часть грунта. Далее подключился инвестор, который тоже вкладывал деньги. Практически на всех территориях, заросших сорняком, произошла рекультивация», - рассказал он.

Григорий Стороненков отметил также, что количество территорий, где произрастает борщевик, уменьшается и за счет ежегодной обработки: «В основном, она проводится в конце весны - начале лета, до появления семян. Наиболее эффективна химическая обработка, с моей точки зрения, потому что она фактически приводит к уничтожению самого растения».

Сложнее не дать борщевику расти в частном секторе. «То, о чем мы с вами говорили, касается собственности, которая не разграничена, и общественных территорий. Но у нас есть участки, которые принадлежат тому или иному собственнику. И по этим территориям мы пишем письма в контрольное управление города Пскова. И они работают с собственниками. Те за свой счет самостоятельно борются с борщевиком», - пояснил он.

Однако депутат отметил, что количество таких территорий тоже уменьшается, потому что они застраиваются. Там, где «вчера был пустырь и земля принадлежала тому или иному собственнику, сейчас стоят либо дома, либо какие-то строения».

В этом году большого произрастания борщевика на территории округа уже нет — только очаговые места. О них активно сообщают жители округа. «Мы извещаем, что подаем заявку на обработку борщевика, и люди сообщают о местах, где борщевик произрастал в прошлом году и может появиться. Мы получаем обратную связь и добавляем в наш список эти очаги. Так что боремся всем округом с данной проблемой!».

Закон - для всех

Захватывает борщевик и микрорайон Любятово. «Проблема существует на всей территории Псковской области и города Пскова. Любятово - не исключение. Но надо сказать, что у нас не такое большое количество проблемных участков», - рассказал депутат гордумы по округу №3 Антон Мороз.

По его словам, проблема распространения опасного сорняка на этих территориях связана «с заброшенными зданиями». «Их собственники не уделяют должного внимания исполнению законодательства, несмотря на те большие штрафы, которые за неисполнение законодательства существуют и которые они считают почему-то драконовскими. Хотя на самом деле понятно, что проблема общая, и решать её необходимо», - сказал Антон Мороз.

Также, по словам депутата, есть участки с борщевиком вокруг объездной дороги. «Это тоже является проблемой для нас. Пока еще обращений на эту тему в мой адрес не поступало.

Но мы ожидаем, что в ближайшее время они появятся, особенно в летний и осенний период. По этому вопросу придется поработать с «Автодором» для того, чтобы они тоже исполняли свои функции надлежащим образом»,- отметил он.

«Но основная задача - чтобы собственники внимательно следили за теми участками, за теми земельными ресурсами, которые им принадлежат и исполняли требования законодательства.

Законы написаны для всех», - подчеркнул Антон Мороз.

Одним словом, проблема есть. Но если депутаты и жители округов неравнодушны и активны, то пути решения всегда есть. И в итоге даже такой опасный и живучий сорняк, как борщевик, отступает.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН