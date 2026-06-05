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Как получить прививку от клещевого энцефалита, рассказали псковичам

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Правила и порядок вакцинации от клещевого энцефалита предоставили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

«Псковская область является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Это значит, что риск встретить зараженного клеща есть в любом районе нашего региона. Минздрав Псковской области утвердил четкий порядок и маршрутизацию для вакцинации», - сообщили в ПОКБ.

Куда обращаться?

Для вакцинации нужно прийти в свою поликлинику по месту прикрепления (или в ФАП). Если на момент обращения вакцины в наличии нет, пациента внесут в лист ожидания и пригласят на прививку, как только препарат поступит.

Вакцинацию против КВЭ можно проводить в течение всего года, в том числе в эпидемический сезон активности клещей. В этом случае посещение очага клещевого энцефалита допускается не раньше, чем через две недели после второй вакцинации. Оптимально начинать вакцинацию осенью или зимой, чтобы завершить курс к весне - периоду активности клещей.

Стандартная (плановая) схема: Первая доза, затем вторая через 1–7 месяцев (оптимально — осенью и весной), и третья через год. Далее — ревакцинация раз в 3 года.

Экстренная (ускоренная) схема: Если защита нужна срочно, вторая доза вводится через 14 дней после первой.

Безопасность и противопоказания

В день прививки врач или фельдшер обязательно проведет осмотр и измерит температуру. Вакцинацию временно отложат, если пациент болеет, или не проведут при наличии тяжелых аллергий, аутоиммунных заболеваний и беременности.

«Позаботьтесь о своем здоровье!» - призвали в больнице.
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