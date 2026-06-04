29 детей пострадали от укусов клещей за минувшую неделю в Псковской области

За неделю с 25 по 31 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 142 человека, в том числе 29 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 01.06.2026 года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (821 человек) на 46% меньше, в том числе детей (202) – на 54,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2015-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 1337 человек, в том числе 316 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 717 клещей (за неделю 167), из них 631 снятых с людей, 86 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0% (0/631);

иксодовым клещевым боррелиозом – 26,8% (169/631);

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,5% (22/631);

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,5% (3/631).

Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого.

За январь-апрель 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2590 человек, в том числе 119 детей, ревакцинировано 2405 человек, в том числе 149 детей.