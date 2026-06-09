Евгений Панферов объяснил, почему кардиология и неврология поменялись адресами

Перестановка кардиологической и неврологической служб продиктована прежде всего интересами пациентов и необходимостью сконцентрировать специалистов в одних руках. Такое пояснение дал главный врач областной больницы Евгений Панферов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Евгений Панферов напомнил, что на территории областной больницы работает региональный сосудистый центр, в который входит отделение неотложной кардиологии, отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, операционная с двумя ангиографическими установками и палата реанимации интенсивной терапии. Здесь же была сконцентрирована и основная масса профильных врачей. Однако позже стала заметна нехватка кардиологических коек для пациентов.

«Есть еще и другие заболевания, кроме инфаркта и стенокардии. Например, нарушения сердечного ритма», - подчеркнул главврач.

Таким образом, в областной больнице открыли отделение плановой кардиологии, где устанавливают кардиостимуляторы, а также впервые в истории региона начали выполнять радиочастотную абляцию при сложных аритмиях.

При этом в городском филиале на Коммунальной улице оставалось отделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью - тяжелой категории больных, которые в 90% случаев поступают по скорой в состоянии декомпенсации и требуют немедленной реанимационной помощи. Однако палата интенсивной терапии располагалась по другому адресу - на Малясова.

«Получается, у нас палата реанимации и интенсивной терапии на Малясова, а отделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью - на Коммунальной. Логика отсутствует», - резюмировал Евгений Панферов. Он также добавил, что перемещение позволило собрать всех врачей-кардиологов, которых в регионе дефицит, в одном месте.

Неврологическая служба также претерпела изменения. Одно отделение занимается сосудистыми заболеваниями и инсультами, другое - заболеваниями периферической нервной системы.

«В современном мире такие заболевания, как остеохондроз, в большинстве случаев не требуют лечения на стационарной койке. Это пациенты для дневного стационара либо амбулаторные. То количество коек, которое было развернуто, не соответствовало тому количеству пациентов, которые реально там должны быть», - отметил Евгений Панферов.

Два отделения неврологии, дублировавших друг друга в областной и городской больницах, решили объединить в одно и локализовать на Коммунальной. На освобожденной площади на территории областной больницы открылось отделение реабилитации для соматических пациентов.