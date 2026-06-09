Евгений Панферов объяснил, почему кардиология и неврология поменялись адресами

Перестановка кардиологической и неврологической служб продиктована прежде всего интересами пациентов и необходимостью сконцентрировать специалистов в одних руках. Такое пояснение дал главный врач областной больницы Евгений Панферов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Евгений Панферов напомнил, что на территории областной больницы работает региональный сосудистый центр, в который входит отделение неотложной кардиологии, отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, операционная с двумя ангиографическими установками и палата реанимации интенсивной терапии. Здесь же была сконцентрирована и основная масса профильных врачей. Однако позже стала заметна нехватка кардиологических коек для пациентов.
Таким образом, в областной больнице открыли отделение плановой кардиологии, где устанавливают кардиостимуляторы, а также впервые в истории региона начали выполнять радиочастотную абляцию при сложных аритмиях.
При этом в городском филиале на Коммунальной улице оставалось отделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью - тяжелой категории больных, которые в 90% случаев поступают по скорой в состоянии декомпенсации и требуют немедленной реанимационной помощи. Однако палата интенсивной терапии располагалась по другому адресу - на Малясова.
«Получается, у нас палата реанимации и интенсивной терапии на Малясова, а отделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью - на Коммунальной. Логика отсутствует», - резюмировал Евгений Панферов. Он также добавил, что перемещение позволило собрать всех врачей-кардиологов, которых в регионе дефицит, в одном месте.
Неврологическая служба также претерпела изменения. Одно отделение занимается сосудистыми заболеваниями и инсультами, другое - заболеваниями периферической нервной системы.
Два отделения неврологии, дублировавших друг друга в областной и городской больницах, решили объединить в одно и локализовать на Коммунальной. На освобожденной площади на территории областной больницы открылось отделение реабилитации для соматических пациентов.
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