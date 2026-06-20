До +29 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 21 июня

Переменная облачность ожидается в Псковской области 21 июня. Ночью существенных осадков не будет, а днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ветер ночью будет южных направлений со скоростью 3–8 м/с. Днём он сменится на западные направления и усилится до 5–10 м/с, при грозе порывы будут достигать штормовых значений.

Температура воздуха по области составит: ночью: +12…+17 °C; днём: +24…+29 °C.

Атмосферное давление высокое.