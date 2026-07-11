Ортопед рассказала о влиянии сидячей работы на здоровье ног

Длительное пребывание в положении сидя может повышать риск заболеваний вен и опорно-двигательной системы из-за нарушения кровообращения, ослабления мышц и увеличения нагрузки на суставы. Об этом рассказала травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Антонина Завадская.

По словам специалиста, главная проблема длительной сидячей работы связана с тем, что мышцы голени практически не сокращаются. В норме они работают как «мышечный насос», помогая крови подниматься от ног к сердцу, однако при недостатке движения этот механизм становится менее эффективным.

Завадская отметила, что из-за застоя крови в нижних конечностях могут появляться тяжесть и отеки, а при регулярном повторении такой нагрузки повышается риск развития варикозной болезни.

Кроме того, малоподвижный образ жизни негативно влияет на состояние мышц, которые поддерживают суставы и помогают правильно распределять нагрузку при движении. Со временем это может привести к скованности, усталости и болям в коленных, тазобедренных и голеностопных суставах, пишет «Известия».

Эксперт добавила, что движение необходимо и для нормального питания суставного хряща. Недостаток физической активности в сочетании с набором лишнего веса увеличивает нагрузку на стопы и суставы, повышая риск развития плоскостопия, артроза и других нарушений.

«Достаточно каждый час вставать из-за рабочего стола, делать небольшую разминку, чаще ходить пешком и по возможности пользоваться лестницей вместо лифта, например в офисе. Желательно уделять умеренной физической активности не менее 30 минут в день», — отметила Завадская.

Для профилактики проблем со здоровьем ног специалист рекомендует регулярные прогулки, скандинавскую ходьбу и при необходимости использование компрессионного трикотажа. Также важно следить за появлением тревожных симптомов.

По словам врача, постоянное чувство тяжести, распирания, боли или отеки в ногах не стоит списывать только на усталость после рабочего дня. При повторяющихся симптомах необходимо обратиться к специалисту, чтобы своевременно выявить возможные заболевания и начать лечение.