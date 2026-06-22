Радио ПЛН FM сегодня присоединится к акции «Минута молчания»

Радио ПЛН FM (102.6) 22 июня, в День памяти и скорби, присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Она пройдёт в 12:15 по московскому времени. В этот момент по всей стране люди прервут свои дела на 60 секунд, чтобы вспомнить тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась Великая Отечественная война.