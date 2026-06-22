Ирина Толмачева о работе седьмого созыва Заксобрания Псковской области

Муниципальная реформа, масштабная поддержка участников СВО и их семей, а также переход от громких заявлений к профессиональной законотворческой работе – такими главными вехами запомнился седьмой созыв Законодательного Собрания Псковской области. На фоне заключительной сессии депутат регионального парламента Ирина Толмачёва рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM), как изменилась атмосфера в Собрании, почему острая критика на «парламентских часах» шла на пользу региону и какие законы стали самыми важными для жителей области.

– Ирина Геннадьевна, закончил свою работу седьмой созыв Законодательного Собрания Псковской области. Каковы главные вехи прошедшего созыва?

– Прошла завершающая сессия седьмого созыва. Хочу поблагодарить председателя Законодательного Собрания Александра Алексеевича Котова за его профессионализм, за его умение настроить работу всех партий, всех комитетов таким образом, чтобы она шла в нужное русло, чтобы все законы, все необходимые проекты были приняты, чтобы все сработали чётко, слаженно, профессионально.

– Александр Алексеевич отмечал, что он боролся с популизмом...

– Да, он об этом заявлял. Мне кажется, даже по сравнению с предыдущим созывом, когда количество депутатов было намного больше, и популизма было больше. Сегодня образовалась чёткая, грамотная команда. Или, может быть, сегодня время сложное, другое, когда необходимо было правильно и чётко принимать решения. И это мы сделали.

Количество депутатов Законодательного Собрания Псковской области составляет 26 человек. Число парламентариев было сокращено с 44 до 26 в сентябре 2020 года.

– Время, знаете, может как в плюс, так и в минус работать в сложные времена. Есть люди, которые готовы объединяться, сплачиваться и делать всё для того, чтобы ситуация в наибольшей степени была контролируемой. Все фракции всех партий старались во благо работать?

– Да, конечно, звучала критика, безусловно. А куда без этого? Особенно в парламентские часы. Очень острые вопросы рассматривались, но они имели своё положительное влияние на ситуацию, они были продуктивные.

– Поговорим про работу комитета по местному самоуправлению. Именно в нём вы работали весь созыв. Какие законопроекты, прошедшие через комитет, вам особенно близки?

– Работа в комитете по законодательству и местному самоуправлению для меня была новая. Она была очень интересная. Могу сказать, что за этот период времени комитетом было принято множество разных законодательных актов, решений, утверждали постановления, вносили изменения в соответствии с федеральными законами в местные, региональные законы. Очень много важных вопросов, решений было принято касаемо участников специальной военной операции, а также членов их семей, что на сегодняшний момент, считаю, крайне необходимо, жизненно необходимо. Было много изменений, связанных с переформированием районов в округа, так называемой муниципальной реформой. Все вопросы, которые затрагивают интересы наших граждан, наших избирателей, конечно, важны для каждого в своей мере.

– А какая сейчас атмосфера в Собрании?

– Атмосфера в депутатском коллективе доброжелательно-рабочая. И, на мой взгляд, такая, какая должна быть. Всё-таки мы избранные депутаты, такое поведение и должно быть. В текущих реалиях, в нынешней ситуации, которая происходит в стране, у нас нет времени, нам необходимо быстро и грамотно, своевременно принимать решения, добавлять, изменять необходимые для избирателей, для жителей региона законодательные акты. А времени на потехи или самопиар, я считаю, сейчас нет. Время на рассмотрение всех вопросов, дискуссии у депутатов есть. Кроме того, мы вопросы тщательно рассматриваем на проводимых комитетах.

Беседовала Любовь Кузнецова