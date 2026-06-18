Александр Котов об исполнении бюджета Псковской области за 2025 год и соблазне к популизму

Сегодня на завершающей 56-й сессии как законотворческого сезона, так и седьмого созыва в целом Законодательного Собрания Псковской области депутаты рассмотрели исполнение бюджета за 2025 год. О ключевых его параметрах, потенциале и проблемах рассказал в интервью Псковской Ленте Новостей спикер регионального парламента Александр Котов.

- Александр Алексеевич, сегодня вы заслушали отчет об исполнении бюджета. Как вы можете его охарактеризовать?

- Когда Михаил Юрьевич (Ведерников – губернатор Псковской области – ред.) выступал с докладом о работе правительства за 2025 год, основные параметры исполнения бюджета прошлого года он осветил. Сегодня мы придали юридический статус этому отчёту. Мы утверждаем отчёт об исполнении бюджета за 2025 год, и можно констатировать, что у нас, как и в предыдущие годы, наблюдается тенденция к росту собственных налоговых и неналоговых доходов. Я всегда подчёркиваю это, потому что это свидетельствует о развитии экономики региона, несмотря на определённые трудности. Мы наблюдаем, может быть, не сильно большой, но всё же рост.

- О чем это свидетельствует?

- Это свидетельствует о том, что у нас ещё есть потенциал для развития, и о том, что правительство Псковской области вместе с Законодательным Собранием работают над тем, чтобы создавать условия для работы предприятий, организаций, для развития бизнеса, и мы дальше будем заниматься этой работой, потому что считаем это очень важным.

- С кем Заксобрание в этом вопросе взаимодействует? Кого можете отметить?

- Я бы отметил хорошую работу нашего министерства финансов. Законодательное Собрание с министерством работает в очень тесном контакте, на протяжении всего времени следим за параметрами бюджета и вносим изменения при необходимости.

- Какова роль губернатора, по-вашему, в работе с бюджетом Псковской области?

- Благодаря усилиям губернатора у нас налажена работа с правительством Российской Федерации. Он непосредственно работает с президентом нашей страны. Мы используем механизмы, которые предоставлены регионам для того, чтобы получить дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию национальных проектов и наших государственных программ в составе нацпроектов. Эти денежные средства из федерального бюджета мы осваиваем почти на 100%. Если быть точным, то на 99,98%.

- Наверняка есть и некоторые проблемы. Можете о них рассказать?

- Понятно, что проблемы тоже есть, и они носят как объективный характер, так и субъективный. Губернатор постоянно контролирует исполнение государственных программ, национальных проектов. Мы тоже со своей стороны обращаем на это внимание. Общими усилиями нам удаётся достичь, на мой взгляд, положительных результатов.

- Завершается работа седьмого созыва Законодательного Собрания. С каким настроением уходите? Какие важные события впереди?

- Мы как раз назначили сегодня выборы на 20 сентября текущего года. Этот созыв завершает свою работу. Я бы охарактеризовал этот созыв, этот состав Законодательного Собрания, как очень профессиональный. Причём мы стремимся не к показушной работе, когда есть желание выступить, что-то продемонстрировать, как мы горячо готовы биться за решение всех существующих проблем, а за серьёзную, кропотливую работу, которая как раз проходит при подготовке к рассмотрению законопроектов у нас в комитетах, на круглых столах, при проведении совещаний, при нашей постоянной работе с правительством и с губернатором. Это, на мой взгляд, даёт гораздо больше эффекта, чем показные выступления на публику.

Очень сильно я борюсь с тем, чтобы депутаты не выступали с популистскими законопроектами. Всё-таки, законодательный орган субъекта должен быть ответственным и понимать, за счёт каких ресурсов - финансовых и организационных, прежде всего, могли бы решаться имеющиеся проблемы. Этого тоже удалось добиться. Я думаю, что многие заметили: у нас мало популистских законодательных инициатив. Конечно, они есть. Этот соблазн не удаётся пока переломить до конца, но их стало значительно меньше, и депутаты сейчас сосредоточены на том, чтобы объективно оценивать наши возможности и, исходя из них, решать проблемы нашего региона.

Беседовал Андрей Николаев