Стобалльница по обществознанию из Великих Лук рассказала о своей подготовке к ЕГЭ

Стобалльница по обществознанию из Великих Лук, выпускница лицея №11 Софья Бабкина рассказала о своей подготовке к единому государственному экзамену. Пост опубликовало министерство образования Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.
Изображения: министерство образования Псковской области / Мах
Девушка рассказала, что на пути к ста баллам ее окружали люди, которые верили в успех даже больше, чем она сама.
Напомним, ранее о своей подготовке к ЕГЭ рассказала стобалльница по литературе из Великих Лук.
Ранее сообщалось, что 11 выпускников в Псковской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов.