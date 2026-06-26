Стобалльница по обществознанию из Великих Лук рассказала о своей подготовке к ЕГЭ

Стобалльница по обществознанию из Великих Лук, выпускница лицея №11 Софья Бабкина рассказала о своей подготовке к единому государственному экзамену. Пост опубликовало министерство образования Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Изображения: министерство образования Псковской области / Мах

Девушка рассказала, что на пути к ста баллам ее окружали люди, которые верили в успех даже больше, чем она сама.

«Моя учительница всегда поддерживала меня в трудные минуты, а мама была главным собеседником для обсуждения учебного материала. Друзья помогали мне не опускать руки. Именно благодаря их поддержке я поняла, что для достижения цели нет ничего невозможного. Я рада, что мои старания увенчались успехом, и набранный балл стал объективным показателем проделанной работы. Эта победа укрепила мое желание стать педагогом и заниматься научной деятельностью, чтобы делиться своей любовью к предмету с другими», — комментирует Софья Бабкина.

Напомним, ранее о своей подготовке к ЕГЭ рассказала стобалльница по литературе из Великих Лук.

Ранее сообщалось, что 11 выпускников в Псковской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов.