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11 выпускников в Псковской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

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11 выпускников в Псковской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.

Высший балл набрали Сергей Кудрявцев из Естественно-математического лицея №20, Кирилл Маслов, Вадим Худзик, Алексей Гаврилов, Мария Гулеватова и Арина Козырева из Псковского технического лицея, Антон Лошкарев, Виктор Сазонов и Татьяна Аксеновская из ПИЛГа, Никита Васильев из Средней общеобразовательной школы №24 имени Л. И. Малякова, Антон Иваненков из Гимназии им. С. В. Ковалевской.

«Поздравляем ребят с высокими результатами», - сообщили в министерстве.

Помимо этого, возросло количество высокобалльников по физике, набравших от 81 до 99 баллов. В этом году таких ребят 88, в 2025 – 66.

Ранее сообщалось, что химию на ЕГЭ на высший балл сдали шесть одиннадцатиклассников в Псковской области, историю - два выпускника, литературу на 100 баллов сделала одна девушка. 

Напомним, ЕГЭ в Псковской области в этом году сдавали более 2500 выпускников 11-х классов. 

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