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Стобалльница по литературе из Великих Лук рассказала о своей подготовке к ЕГЭ

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Стобалльница по литературе из Великих Лук Мария Россиневич рассказала о своей подготовке к Единому государственному экзамену, сообщило Министерство образования Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Изображения: Министерство образования Псковской области / Мах

Подготовку к ЕГЭ с педагогом девушка начала с 10 класса.

«Сначала было тяжело из-за довольно большого количества ошибок. Порой мне даже хотелось отказаться от экзамена, но я не сдавалась. Главное, уметь видеть в своих ошибках возможность добиться лучшего результата», — комментирует Мария Россиневич.

Выпускница признается, что после сдачи экзамена были сомнения насчёт результата, но всё сложилось намного лучше, чем она ожидала. Летом Мария планирует поступление в вуз на переводчика.

Напомним, Мария Россиневич из Гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки стала единственной стобалльницей по литературе.

 

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