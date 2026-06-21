Стобалльница по литературе из Великих Лук рассказала о своей подготовке к ЕГЭ

Стобалльница по литературе из Великих Лук Мария Россиневич рассказала о своей подготовке к Единому государственному экзамену, сообщило Министерство образования Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.
Изображения: Министерство образования Псковской области / Мах
Подготовку к ЕГЭ с педагогом девушка начала с 10 класса.
Выпускница признается, что после сдачи экзамена были сомнения насчёт результата, но всё сложилось намного лучше, чем она ожидала. Летом Мария планирует поступление в вуз на переводчика.
Напомним, Мария Россиневич из Гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки стала единственной стобалльницей по литературе.