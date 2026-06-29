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Три новых молодежных центра создадут в Псковской области на федеральную субсидию

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По итогам конкурса «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» Псковская область получит 62,7 миллиона рублей на развитие молодежной политики. Благодаря победе создадут сразу три современных молодежных центра в Порхове, Невеле и Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году при федеральной поддержке был открыт региональный Дом молодежи в Пскове.

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В этом году начато строительство молодежного центра «Родина» в Великих Луках.

Новая субсидия позволит продолжить системную работу по созданию современных пространств, где молодые люди могут получать знания, встречать друзей, объединяться в команды и обретать наставников.

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