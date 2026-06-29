Три новых молодежных центра создадут в Псковской области на федеральную субсидию

По итогам конкурса «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» Псковская область получит 62,7 миллиона рублей на развитие молодежной политики. Благодаря победе создадут сразу три современных молодежных центра в Порхове, Невеле и Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.
Фото: Михаил Ведерников / Мах
Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году при федеральной поддержке был открыт региональный Дом молодежи в Пскове.
В этом году начато строительство молодежного центра «Родина» в Великих Луках.
Новая субсидия позволит продолжить системную работу по созданию современных пространств, где молодые люди могут получать знания, встречать друзей, объединяться в команды и обретать наставников.