Три новых молодежных центра создадут в Псковской области на федеральную субсидию

По итогам конкурса «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» Псковская область получит 62,7 миллиона рублей на развитие молодежной политики. Благодаря победе создадут сразу три современных молодежных центра в Порхове, Невеле и Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году при федеральной поддержке был открыт региональный Дом молодежи в Пскове.

В этом году начато строительство молодежного центра «Родина» в Великих Луках.

Новая субсидия позволит продолжить системную работу по созданию современных пространств, где молодые люди могут получать знания, встречать друзей, объединяться в команды и обретать наставников.