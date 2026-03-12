 
Общество

Масштабные работы развернули на площадке будущего молодёжного центра «Родина» в Великих Луках

0

В Великих Луках подрядчик приступил к масштабным работам на площадке будущего молодёжного центра «Родина», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Max

В настоящее время в здании ведётся демонтаж старых перегородок, дверных блоков и инженерных сетей, вскоре начнётся прокладка новых коммуникаций и ремонт кровли.

Реконструкция должна быть завершена к декабрю 2026 года.

«Молодёжный центр "Родина" станет главной точкой притяжения для саморазвития, общения и досуга на юге региона – местом, где ребята смогут учиться, пробовать себя в новых направлениях и находить единомышленников», - сказал Михаил Ведерников.

Здесь будут проходить:  

  • образовательные интенсивы и курсы;  
  • творческие лаборатории;
  • форумы, слёты и проектные сессии;
  • мероприятия «Движения Первых», студенческих отрядов и патриотических объединений;
  • концерты, фестивали и другие значимые события.  
 

Центр создаётся в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» благодаря победе Псковской области во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

