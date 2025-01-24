Общество

Дом молодежи официально открыли в Пскове

Дом молодежи официально открыли в Пскове 25 января, сообщили Псковской Ленте Новостей правительстве региона.

Фото: Дом молодежи / Telegram

«Здесь ребята будут обмениваться опытом, объединять усилия и реализовывать самые смелые идеи и проекты. Я хочу пожелать вам всем удачи в реализации проектов, чтобы наша область и наша страна становилась лучше и сильнее», - сказал губернатор.

На открытии присутствовали председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.