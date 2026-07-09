Алексей Севастьянов о реформах, проведенных седьмым созывом Заксобрания

Минувшая пятилетка стала для регионального парламента одной из самых нестандартных и напряженных: жизнь требовала сиюминутного вмешательства, а законы приходилось принимать буквально «с колёс». О том, как уходящему созыву удалось найти «золотую середину» между конструктивом и критикой, почему 90% инициатив принимались единогласно и какие масштабные реформы были начаты, рассказал депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

– Алексей Анатольевич, вы – депутат очень опытный, видели разные созывы, пережили в своей жизни десятки, а то и сотни сессий Собрания. Чем запомнилась вам минувшая пятилетка? Каковы ее особенности?

– В моей депутатской жизни это уже четвертый созыв. Могу сказать, что данный созыв в принципе не похож на другие. Приходилось работать с колёс, с листа. Жизненная ситуация требовала сиюминутного вмешательства, вопросы – законодательного урегулирования. И хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, депутатский корпус в целом с этим справился весьма достойно. По крайней мере, мне не стыдно за работу Законодательного Собрания за прошедший период.

– Какова роль Законодательного Собрания нашего региона в это непростое время минувшей пятилетки? Удалось ли «золотую середину» найти в решении проблем и критике?

– Знаете, наверное, главное отличие уходящего созыва – это то, что была найдена эта «золотая середина». Может быть, не в совершенстве, но, по крайней мере, в большем приближении к этому пониманию. Действительно, можно было где-то отстоять в стороне и больше критики направить в адрес исполнительной власти, правительства региона, муниципальных администраций. Но, во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что были опытные депутаты, которые не первый созыв работали, которые могли проанализировать и понять, что у предыдущих созывов, может быть, и не было такой четкой плодотворной работы. Где-то на власть критика направлялась, где-то больше внутрипартийные оппозиционные вопросы решались. В этом созыве все были дисциплинированы и мотивированы, поэтому работа была конструктивной.

Несмотря на то что у нас оппозиция периодически выступает с критикой, порядка 90% инициатив были приняты единогласно. Это говорит о том, что была выработана позиция, были выработаны решения, которые даже оппозиционные партии поддерживали.

– Какие аспекты и результаты работы Собрания вы относите к безусловным успехам депутатского корпуса в минувшем созыве? Какими решениями вы особенно гордитесь? В каких ситуациях считаете, что Собрание могло бы и получше поработать?

– Сессии были разные, каких-то нелепых законов не было. Я, как председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, могу сказать, что у нас все вопросы были нужные, объемные. Чем могу гордиться? Это реформа муниципальных образований. Как бы кто ни говорил об этом, но здесь у нас была очень взаимосвязанная работа, которая дала свои результаты. Мы готовились к этой реформе, мы в нее входили. Некоторые вещи мы предвидели, определенная дорожная карта, безусловно, была. И учитывали опыт соседних субъектов. Нам удавалось реагировать и вносить изменения в лучшую сторону, мы понимали, где что-то своевременно не оценили. Мы очень быстро реагировали и выносили данные законы и инициативы на рассмотрение.

Я горжусь, что мы сделали огромную работу в части определения границ муниципальных округов. Мы провели полный аудит всех населенных пунктов, представителям будущего созыва эту работу надо будет уже завершать. Мы знаем, что у нас более 800 населенных пунктов, которые имеют задвоенные названия, которые, к сожалению, уже существуют просто как таблички на карте. Все это, конечно, надо было когда-то упорядочить. Мы эту большую работу начали. Надо понимать, что все-таки изменения доводятся до окончательной точки, когда это отмечено в государственном адресном реестре. Соответственно, это позволяет людям проще работать через «Госуслуги», налоговые органы.

Огромная работа была проведена в части историко-культурных памятников, в том числе памятников архитектуры. Здесь я с гордостью могу сказать, что мы за последние 5 лет сделали больше, чем было сделано за предыдущие 10–15 лет, если взять по факту определения и границ охранных зон, и учета памятников. То есть здесь тоже большой порядок был наведен. И предстоящему созыву, я думаю, придется эту работу завершить. Она практически на финишной прямой.

Беседовала Любовь Кузнецова