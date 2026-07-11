Минпросвещения определило допустимое время просмотра телевизора детьми

Минпросвещения России определило допустимое время просмотра телевизора детьми, следует из письма ведомства.

Из рекомендации следует, что телевизор обычно располагается дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вред для зрения меньше. Однако это не значит, что можно сидеть перед экраном часами.

Так, в возрасте трех-семи лет просмотр телевизора должен быть ограничен 30 минутами в день, в восемь-десять лет ребенок может потратить на просмотр мультфильма по телевизору около часа, пишет РИА Новости.

С 11 до 14 лет без вреда для зрения можно смотреть телевизор по полтора-два часа, а подростки в возрасте 14-18 лет могут посвятить этому занятию до трех часов в день, делая перерывы каждый час.