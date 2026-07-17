85 лет исполнилось со дня подвига Героя Советского Союза Арнольда Мери

85 лет исполняется со дня подвига Арнольда Мери — человека-легенды, первого эстонца, удостоенного звания Героя Советского Союза. Свои подвиги во время Великой Отечественной войны он совершил на Псковской земле.

Арнольд Мери родился 1 июля 1919 года в городе Таллин (ныне Республика Эстония), в семье служащего. В 1926 году семья Мери выехала в Югославию. Отец нанялся на работу поваром, а мать - прислугой. Здесь Арнольд принял православие, а с ним и православное имя Адриан. Окончил русскую начальную школу в городе Скопле, а в 1938 году - 1-ю русско-сербскую гимназию в Белграде.

В 1938 году семья вернулась в Эстонию. Арнольд поступил на работу учеником слесаря на машиностроительный завод. А в 1939 году его призвали на срочную службу в эстонскую армию. В июле 1940 года, с установлением Советской власти в Эстонии, на организационном собрании воссозданной Таллинской комсомольской организации Арнольд Мери был избран в состав первого городского комитета комсомола. Тогда же по поручению ЦК комсомола он возглавил солдатское бюро, призванное заниматься созданием комсомольских организаций в частях армии. Был членом ВКП(б)/КПСС с 1940 года.

Осенью 1940 года эстонская армия была преобразована в 22-й территориальный Эстонский стрелковый корпус Рабоче-крестьянской Красной Армии, и Арнольда Мери направили для дальнейшего прохождения службы в корпусной 415-й отдельный батальон связи на должность заместителя политрука учебной роты.

В первые дни Великой Отечественной войны 22-й Эстонский территориальный стрелковый корпус в составе Северо-Западного фронта начал свой боевой путь, выступив маршем в район города Порхова.

Первые удары 56-го моторизованного корпуса Вермахта пришлось принять в обстановке сосредоточения частей корпуса и частичного обновления вооружения. В боях в окрестностях Славковичей и Махновки 6-10 июля 1941 года корпус понес большие потери. Мери с трудом выбрался из окружения и после упорных розысков нашел свою часть. После отступления от Порхова части корпуса отошли на восточный берег реки Шелони, где заняли оборону.

Утром 17 июля командование корпуса попыталось организовать наступление к северу и югу от Порхова, но безуспешно. Гитлеровцы уже успели сосредоточить в порховских окрестностях крупные силы. Во второй половине дня подразделения 24-го пехотного полка гитлеровцев форсировали реку Шелонь и начали развивать наступление южнее шоссе Порхов - Дно.

Часть бойцов эстонского корпуса дрогнула и начала отступление. В этот момент заместитель политрука учебной роты 415-го отдельного батальона связи Арнольд Мери не поддался панике, встал перед бегущей из окопов толпой. И заставил ее остановиться, организовать оборону, отбросить врага. Осколком мины он был ранен в правую руку, но боевого поста не оставил.

Политрук был снова ранен - осколком мины в бедро и колено. Истекая кровью, он не покинул поле боя. Батальон успешно справился с боевой задачей, план гитлеровцев выйти к шоссе Порхов - Дно и уничтожить штаб 22-го стрелкового корпуса был сорван.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство заместителю политрука Арнольду Мери присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он стал первым эстонцем - Героем Советского Союза.

Арнольд Мери скончался 27 марта 2009 года в Нымме. Похоронен в Таллине на кладбище Лийва.

Кроме звания Героя Советского Союза среди наград Арнольда Мери: 2 ордена Ленина, орден Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2 ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, 2 ордена Красной Звезды, орден «Знак Почёта».