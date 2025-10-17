Общество

«Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери

Арнольд Мери — человек-легенда, первый эстонец, удостоенный звания Героя Советского Союза. Свои подвиги во время Великой Отечественной войны он совершил на Псковской земле. О нем рассказывает очередной выпуск проекта «Истфакт».

Программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и вышла при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова и Порховского краеведческого музея.

