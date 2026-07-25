Предложение руки и сердца сделали под «Рыбу моей мечты» на концерте «Ленинграда» в Пскове

Трогательный момент произошел на концерте группы «Ленинград» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Перед исполнением песни «Рыба моей мечты» Сергей Шнуров пригласил на сцену двух зрителей из зала и вечер превратился в знаковый для влюбленных момент, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Молодой человек, оказавшись перед многотысячной аудиторией, сделал своей девушке предложение руки и сердца. Под оглушительные аплодисменты она ответила «да». Счастливую пару оставили на сцене, и весь следующий трек они танцевали вместе под знаменитый хит.

Напомним, обновленный стадион «Машиностроитель» впервые после реконструкции принял событие такого масштаба, собрав от пяти до восьми тысяч зрителей.