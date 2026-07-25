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Группа «Ленинград» гремит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

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Прямо сейчас группа «Ленинград» выступает с большим стадионным концертом в Пскове. Обновленный стадион «Машиностроитель» впервые после реконструкции принял событие такого масштаба, собрав от пяти до восьми тысяч зрителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Легендарная команда Сергея Шнурова держит фирменную энергетику с первых аккордов. Стадион стал центром притяжения поклонников из Пскова, Санкт-Петербурга и других городов Северо-Запада. 

 

Ранее сообщалось, что очередь на концерт растянулась до Октябрьского проспекта. Сотни зрителей слушали концерт по ту сторону ограды, дожидаясь своей очереди.

На данный момент, на стадион попала большая часть зрителей.

Напомним, «Ленинград» (под руководством Сергея Шнурова) выступала в Пскове как минимум дважды. Первое задокументированное выступление состоялось 3 апреля 2014 года в гигант-холле «Пароход», где концерт вызвал большой ажиотаж.

Концерт 3 апреля 2014 года в Пскове прошёл успешно без официальных запретов, несмотря на протесты. Запреты и отмены концертов «Ленинграда» фиксировались в других регионах (Петербург, Новосибирск, Камчатка), часто из-за жалоб на мат и антисоциальное поведение, но в Пскове таких инцидентов с властями не отмечалось.

А десятью годами ранее, в 2004 году, местные общественники (представители духовенства и активисты) выступали против запланированного выступления, заявляя о намерении его сорвать из-за нецензурного содержания песен, но концерт либо не состоялся, либо информация о нем отсутствует в доступных источниках.

На стадионе «Машиностроитель» длительное время не проводились какие-либо концерты, кроме мероприятий военных оркестров. Выступление «Ленинграда» будет первым за продолжительное время.

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