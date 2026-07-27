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Исследования показали, что помидоры помогают бороться с депрессией и поддерживают здоровье зубов

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Томаты помогают бороться с депрессией за счет фолиевой кислоты в своем составе, а также поддерживают здоровье зубов. Есть исследования, которые показали, что помидоры помогают пассивным курильщикам предотвратить тот вред, который наносят сигареты и вдыхаемый дым.

Изображения сгенерировано нейросетью

Недавние исследования ученых Иллинойского университета в США показали, что ликопин, он же каротиноидный пигмент, который содержится в томатах, снижает риск развития рака предстательной железы, кишечника и карциномы почек.

Томаты благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Органические кислоты, содержащиеся в этих овощах, стимулируют выработку желудочного сока и способствуют оттоку желчи, а клетчатка усиливает перистальтику кишечника.

Также ученые отметили, что в томатах содержится калий — микроэлемент, необходимый для нормальной работы сердца. Он же способствует выведению из организма лишней жидкости.

Витамин С — мощный антиоксидант, который также есть в помидорах — повышает иммунитет и делает человека менее восприимчивым к инфекциям.

Томаты помогают женщинам в период менопаузы, потому что содержат вещества, похожие на эстрогены, пишет «Интерфакс».

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