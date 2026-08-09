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На две тысячи выросла средняя пенсия неработающих россиян за год

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Средняя страховая пенсия по старости у неработающих россиян за год выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России.

Согласно данным ведомства, средний размер страхового пенсионного обеспечения по старости у неработающих россиян вырос на 2 024 рубля за год. Так, 1 июля 2026 года страховая пенсия по старости неработающих граждан составила 27 850 рублей. В аналогичный период 2025 года пенсионеры этой категории получали 25 826 рублей.

При этом 1 июля 2026 года средняя пенсия по старости и работающих, и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры обеих категорий получали 25 098 рублей.

Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы, пишут РИА Новости

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