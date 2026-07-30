Решение взыскать почти 3 млн рублей за дробление поставок витрин в порховский музей признали законным

Договоры на поставку экспозиционного оборудования, заключенные между Порховским краеведческим музеем и индивидуальным предпринимателем Школяровым, признали ничтожными, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области. Также применение последствий недействительности ничтожных сделок в виде взыскания с предпринимателя 2 986 500 рублей оставлено судом апелляционной инстанции без изменения.

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В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» национального проекта «Культура» учреждению были выделены денежные средства в виде субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев.

По итогам проведенной проверки установлено, что между учреждением и предпринимателем заключено пять договоров на поставку экспозиционного оборудования (витрин). Согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности, закупаемый товар относится к одному классу «Изделия из стекла, не включенные в другие группировки».

Общая сумма указанных контрактов составила 2 986 500 рублей, а каждый из них в отдельности - до 600 тысяч рублей. Вместе с тем, как указывает прокурор, обоснованных причин для разделения данных поставок на отдельные договоры при наличии единой цели - технического оснащения учреждения, в обход конкурентных процедур не имеется. Дробление единой закупки привело к созданию преимущественного положения предпринимателя перед другими хозяйствующими субъектами.

В мотивировочной части решения от 2 апреля суд указал, что искусственное дробление единого предмета закупки на пять самостоятельных договоров носит формальный характер и направлено на уклонение от проведения конкурентных процедур Резолютивная часть постановления оглашена 29 июля.