Порховский краеведческий музей отремонтируют по нацпроекту

Основное здание Порховского краеведческого музея капитально отремонтируют при поддержке национального проекта «Семья». Учреждение культуры губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил в ходе рабочего выезда в округ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Директор Порховского краеведческого музея Оксана Селиванова представила губернатору проект того, как планируется обновить музейные пространства. В рамках национального проекта «Семья» на капитальный ремонт музея выделено более 65 миллионов рублей. Это позволит провести ремонт кровли, фасада здания, выполнить отделочные работы стен и потолков, заменить двери и окна, отремонтировать инженерные системы. Ранее в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» музей был оснащен оборудованием.

Во время визита в учреждение культуры Михаил Ведерников прошел по основным экспозициям. Сначала глава региона посетил Дом ремесел — это единственный на территории Псковской области муниципальный центр сохранения традиционных ремесел.

Глава региона пообщался с каждым мастером, узнал об особенностях и направлениях декоративно-прикладного творчества, обсудил тематику мастер-классов, которые проводятся в Доме ремесел для туристов и жителей муниципалитета. Здесь показывают, как можно плести из бересты, лозы, болотных трав, управлять гончарным кругом. Также демонстрируют древнюю технику вышивки бисером на льняной нити, так называемое сажение по бели.

Каждая экспозиционно-выставочная мастерская знакомит гостей с различными предметами быта и декора, изготовленных из разных видов природных материалов, а также с инструментами для их обработки.

Директор Порховского краеведческого музея Оксана Селиванова также рассказала губернатору, что учреждение получило грант на развитие. В результате проекта на территории Дома ремесел создадут дендропарк и скульптуры из различных сортов ивы, высадят мини-аллею из черенков ивы, а также оборудуют террасу-беседку для проведения мероприятий.

В основном здании музея глава региона осмотрел экспозиции «Дом земского врача. Срез трех эпох», которая знакомит с собирательным образом врачей трех поколений рода Вольфсон-Брик-Смоляновых. Экспозиция устроена таким образом, что можно посетить приемную врача, его кабинет, спальню и гостиную, познакомиться с предметами рабочего и домашнего обихода периода 19 и 20 веков. Экспонаты Порховскому музею передали потомки рода Смоляновых.

Особое внимание глава региона обратил на экспозицию «Все дороги ведут в РИфМу», назвав ее уникальной. Директор музея рассказала, что в коллекции представлено более 100 редких музыкальных инструментов, а также экземпляры одежды народов Африки и Азии, которые передал учреждению российский поэт и писатель, путешественник Сергей Бурыкин.