Неустойчивый характер погоды прогнозируют на август в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в августе составит от +15,8 до +16,9 градуса, месячная сумма осадков прогнозируется от 71 до 86 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

«В августе погодные условия над районами Псковской области будут определяться чередующимися воздействиями периферий циклонов и полей высокого давления. Такой характер атмосферной циркуляции обусловит неустойчивый характер погоды. В первых двух декадах температурный фон ожидается в пределах климатической нормы. В третьей декаде усилится влияние циклонов. В связи с этим температурный фон понизится, а число дней с осадками увеличится», - рассказали в МЧС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-1,5 градуса ниже нормы климатической нормы, а месячная сумма осадков - в пределах 80-130% от климатической нормы.

В первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются от +20 до +25 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать от +27 до +29 градусов. Преобладающие ночные температуры будут в пределах от +10 до +15 градусов. В третьей декаде преобладающие дневные температуры ожидаются от +17 до +22 градусов, преобладающие ночные температуры - в пределах от +7 до +12 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные дни возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду.