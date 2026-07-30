Тала Нещадимова: Жаркая погода в августе пока не прогнозируется, но и затяжные дожди тоже

Погода в августе в Псковской области ожидается в пределах климатической нормы, в отдельные периоды температура будет чуть ниже. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«По предварительному прогнозу, август ожидается в пределах климатической нормы, в отдельные периоды температура будет чуть ниже. Жаркая погода пока не прогнозируется, но и затяжные дожди тоже», — рассказала Тала Нещадимова.

Как отметила начальник Псковского гидрометцентра, этим летом циклоны активно ходят через территорию Псковской области, но блокирующий антициклон до региона так и не сумел дотянуться.

В ближайшие выходные, 1 и 2 августа, погода будет неустойчивой, возможны дожди и грозы.