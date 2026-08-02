В День ВДВ в Пскове почтили память воинов-десантников

В Пскове 2 августа состоялось памятное мероприятие, приуроченное ко Дню Воздушно‑десантных войск, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

На площади Героев-десантников у знака-стелы в честь подвига десантников 6-й роты состоялся митинг памяти с возложением цветов — участники почтили память военнослужащих, отдавших жизнь при исполнении воинского долга.

К митингу присоединились представители городских властей, ветераны, действующие военнослужащие, горожане.