«Крылатая пехота»: 2 августа отмечают День ВДВ

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск, праздник установлен указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ.

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый.

В последующие годы свои навыки десантники отрабатывали во время многочисленных учений. Но также огромный опыт они получили и в реальных боях: в сражении у Халхин-Гола, во время советско-финской войны и, конечно, на передовой в годы Великой Отечественной войны, где не раз проявляли массовый героизм, за что все воздушно-десантные соединения получили почетный статус «гвардейские», а тысячи бойцов были удостоены почетными наградами и званием Герой Советского Союза, пишет Calend.ru. И в дальнейшем десантники продолжили выполнять важнейшие задачи в рамках различных военных действий, принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом, а также — в крупных операциях в качестве миротворцев.

Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение предотвратило прорыв 2,5 тысячи боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.

Сегодня Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных сил РФ, являющийся средством верховного главнокомандования ВС и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.

В состав ВДВ входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, воинская часть специального назначения, воинские части обеспечения, образовательные учреждения. В войсках постоянно проводится совершенствование и модернизация образцов вооружения, военной и специальной техники, находящейся на вооружении, а также внедрение новых средств десантирования.

Сегодня в Пскове в 9.00 пройдет митинг памяти с возложением цветов на площади Героев-десантников. Также памятное мероприятие запланировано у памятника десантникам 6-й роты «Купол» в деревне Череха Псковского округа.