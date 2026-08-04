«Дневной дозор»: Суверенный интернет — миф или реальность?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который посвящен ответам на вопросы: «Можно ли запретами регулировать цифровой мир? Работают ли запреты в интернете, мессенджерах? Суверенный, контролируемый интернет - это миф или реальность?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Одной из главных новостей прошлой недели стало внесение сооснователя Telegram Павла Дурова* Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Основанием для этого стало то, что, по данным ФСБ, Telegram не удаляет каналы, используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсий в России. У многих данная ситуация вызывает опасения, что вскоре Telegram и вовсе будет заблокирован.

События минувшей недели спровоцировали аналитиков и блогеров на очередную дискуссию: можно ли регулировать цифровое пространство? Реально ли разного рода запретами и ограничениями регламентировать и регулировать цифровой мир? Нужен ли нам суверенный, контролируемый интернет? О нем уже многие годы мечтают многие российские чиновники и депутаты, приводя в пример практику Северной Кореи, где существует внутренняя государственная сеть, которая недоступна за пределами страны. Она предоставляет пользователям строго отфильтрованную, одобренную властями информацию. Приводят они, в качестве положительных примеров, и суверенный «халяльный» интернет Ирана или «Великий китайский файрвол» КНР. Суверенный интернет в России – это миф или реальность? Об этом и не только поговорим в программе «Дневной дозор».

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов не является противником ограничений в сети. Главное в этом вопросе, по его мнению, - это баланс и здравый смысл.

«Когда мы говорим слово "контролировать", то понимаем, что любой контроль основан на законе. И, конечно же, принятие тех или иных законодательных мер, связанных, в том числе, с интернет-пространством, должно иметь место. Это касается распространения порнографии, наркосодержащих веществ и различных других вещей, которые уже на сегодняшний день ограничены как в Российской Федерации, так и, наверное, в большинстве стран. Кроме того, я думаю, что должны быть определённые ограничения с точки зрения возрастных сюжетов и возрастных моментов, которые так или иначе рекомендуются. Мне кажется, что тот вопрос, который обсуждается сегодня, связанный с возрастными ограничениями в социальных сетях и временем вовлечения в эти социальные сети, особенно детей очень раннего возраста, наверное, тоже имеет смысл. Я думаю, что над этим сегодня задумываются многие семьи, и это справедливо. С другой стороны, безусловно, мы живём в ситуации, когда любая информация так или иначе через несколько секунд может стать достоянием большинства, во всех уголках нашего мира. И те, кто захотят найти подобного рода информацию, наверное, смогут это сделать. Поэтому ограничить всё невозможно. Ограничить информацию тоже, в общем, наверное, невозможно, но здравые ограничения, о которых я уже сказал, должны быть».

Интернет всегда был территорией свободы, однако по наблюдениям главного редактора радиостанции ПЛН FM, блогера ПЛН Константина Калиниченко, сегодня он превратился в инструмент влияния. В разных странах хорошо просматриваются очевидные и весьма заметные попытки это интернет-пространство зарегулировать. Он объяснил, с чем связано такое желание регламентировать глобальную паутину, и высказал мнение о том, почему ограничения и запреты способны влиять только на детей, и то лишь на время.

«Дело в том, что пока эффективных примеров такого регулирования нет, кроме разве что Северной Кореи с её изначальной абсолютной изоляцией. У меня плохие новости для адептов ордена тотального регулирования: мне кажется, что государство всегда будет проигрывать общественному прогрессу. Так было, так будет, потому что на каждый роток не накинешь платок. Что касается детей, сейчас модная тема - регулировать по возрасту доступ в соцсети и в интернет. Можно ограничить их во времени использования социальных сетей или в посещении каких-то конкретных ресурсов. Однако дело в том, что они через полчаса найдут, как обойти введённые запреты, и сделают это без особого труда. Не факт, что их новые, так сказать, прокаченные цифровые навыки не окажутся такими, что они смогут легко и непринуждённо заходить туда, куда им действительно не следует. Важно отметить, что все ограничения, которые вводятся во всех странах, оправдываются исключительно благой целью - безопасностью: национальной или персональной. Но по факту мы видим, что запреты существуют, их количество растёт, а безопасности становится только меньше. И вот благие цели всегда подменяются конкретными политическими интересами».

Арбитражный управляющий и многодетная мама Ульяна Михайлова убеждена в том, что запретами или ограничениями регулировать цифровой мир вряд ли получится, а вот привлечь еще больше внимания со стороны пытливых умов к информации, которую пытаются подобным образом ограничить, - вполне реально.

«Я думаю, всем понятно, и тем, кто об этом вслух говорит, и тем, кто об этом вслух не говорит, что все эти ограничения обходятся. Вопрос только в личной просвещённости сегодня и даже не в объёме денег, потому что всё, что связано с взломом каких-либо ограничений, это уже настолько недорого, что, мне кажется, любой человек с небольшим доходом может себе это позволить легко и непринуждённо. Что касается моих детей, у меня два взрослых, совершеннолетних сына. Я уверена, что, исходя из того, как я их воспитываю, что они должны искать любую альтернативную и прогосударственную информацию, проверять её и перепроверять, пропуская всё через свой мозг - вероятность того, что они будут ограничены в вопросах пользования мессенджерами или какими-то информационными пространствами, крайне низка. Их пытливый ум просто ведёт их к тому, что чем больше ограничений в той или иной сфере, тем больше желания приоткрыть и посмотреть: а что же там происходит? Поэтому у меня всегда было отношение к любым запретам не очень положительное. Я не говорю о таких глобальных вещах, которые должны организовывать наше гражданское общество, обеспечивать нашу законность и безопасность. Но ограничения в информировании я считаю оправданными крайне редко, и таких оправданий сегодня я пока не вижу».

Председатель Регионального отделения «Ассамблеи народов России» Псковской области Андрей Маковский считает суверенный интернет общемировой тенденцией. Он объяснил, в чем видит плюсы от контроля в интернет-пространстве, и поделился мнением о том, почему на русского человека никакие запреты не действуют.

«Суверенный интернет - это тенденция, которая наблюдается во всем мире. Мы видим, что во Франции, Германии и Великобритании создаются национальные мессенджеры, подобные нашему «Максу», и по сути идет агитация населения к переходу на эти мессенджеры. Для чего это делается? Во-первых, для защиты персональных данных, а во-вторых, чтобы извне было сложно формировать общественное мнение и управлять человеческими массами. Таким образом, это общемировая тенденция. Что касается запретов конкретно в России, я считаю, что никакие запреты не помогут, поскольку российский обыватель получит тот информационный продукт, который он хочет. Если он хочет смотреть фильмы, он будет смотреть их на YouTube, ВКонтакте или RuTube. Поэтому важно, чтобы отечественный продукт был конкурентоспособным. Здесь нужно двигаться не по пути запретов, а по пути создания действительно интересных и конкурентоспособных продуктов. Например, мессенджер был заблокирован на территории Российской Федерации, но альтернативы не было реализовано. Telegram замедлен, но мы видим, что «Макс» немного не соответствует тем ожиданиям, которые нужны обывателю. Поэтому хочется, чтобы отечественные продукты были интересными и конкурентоспособными, и тогда пользователи будут сами ими пользоваться».

Заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова категорически против суверенного интернета в России. Она назвала целый ряд причин, по которым подобное действие, по ее мнению, приведет к плачевным последствиям для страны и ее граждан.

«Суверенный интернет - это реальность как система блокировок, но миф - как защита. Блокировки востребованных людьми ресурсов - это инструмент внутренней цензуры, и цена вопроса здесь чрезвычайно высока. Это технологический, культурный и научный откат страны, отток талантливых специалистов туда, где знания открыты для использования. И отдельная угроза, на мой взгляд, - потеря связи с молодым поколением. Молодёжь массово осваивает IT-грамотность из принципа от противного, обучаясь обходить блокировки. Вместо воспитания лояльности власть своими руками создаёт технически подкованную оппозицию. Кроме того, запреты сами по себе создают для молодых людей эффект Стрейзанд. Запрет на информацию рождает к ней повышенный интерес. Людям нужен защищённый интернет, а не суверенный. Защита персональных данных, борьба с мошенниками, защита детей от деструктивного контента - вот запрос общества».

По оценке уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, сегодня вопросы правового регулирования в цифровой сфере выходят на повестку дня как для законодателей, так и для ученых-правоведов всех стран мира. Основная причина такого явления, по его словам, - активное влияние цифровизации как на права и свободы человека, так и на политические и экономические сферы жизни общества. Поэтому Дмитрий Шахов придерживается мнения, что государство должно обеспечивать правовое регулирование в цифровой сфере. В возможность создания в России суверенного интернета уполномоченный по правам человека верит, однако стоит ли к этому стремиться - для него вопрос открытый.

«Главный вопрос: должно ли государство обеспечивать правовое регулирование в цифровой сфере или нет? Учитывая степень воздействия на общественные процессы и на права и свободы граждан, я считаю, что да. Использование интернета и различных цифровых продуктов стало оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на права и свободы граждан, а в ряде случаев грубо нарушать эти права. Особенно это видно сегодня, когда мошенники активно совершают тяжкие преступления в отношении граждан с помощью различных цифровых продуктов, а в сети Интернет ведётся активная борьба за умы людей и воздействие на них с целью использования в террористической, антигосударственной, диверсионной, шпионской и иной противоправной деятельности. Всё это подтверждает тезис о необходимости правового регулирования цифровой среды со стороны органов государственной власти. Суверенный контролируемый интернет, на мой взгляд, реален, и я уверен, что достижения современных технологий за последние несколько лет это явно продемонстрировали. Практически все индустриально развитые государства подвергают контролю мессенджеры и сам интернет. Если у государства есть возможность отключить свою страну от интернета, это также означает, что оно может создать и свой суверенный интернет исключительно для своей страны. Правильно это или нет - это уже другой вопрос, так как при таких действиях никто не отменял требований как национальных конституций, так и общепризнанных принципов и норм международного права о правах и свободах человека-гражданина».

В этой программе наши собеседники рассуждали: суверенный, контролируемый интернет - это миф или реальность? И нужен ли он в России? Мнения традиционно разделились. Одни говорят, что «построить» в нашей стране суверенный интернет, конечно, вполне реально, однако смысла в этом многие из наших комментаторов не видят по целому ряду причин. Первой и самой распространенной они считают тот соблазн, который чаще всего и возникает, когда что-то скрывается или запрещается. Еще один немаловажный фактор, влияющий на то, что запретами регулировать цифровой мир не получится, – это русская смекалка, благодаря которой даже школьники на сегодняшний день умеют обходить разного рода ограничения и блокировки.

Александра Братчикова