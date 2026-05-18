Всё, что нельзя

В последние годы тема запретов все чаще звучит в законодательных инициативах. Ограничения затронули разные сферы жизни и касаются большинства россиян. Отношение к ним неоднозначное: у одних ограничения вызывают понимание и даже одобрение (в стране сложный период и порядок не помещает), других - раздражают, потому что порой переходят границы разумного.

Псковская Лента Новостей собрала ограничения, введенные в последние годы, и напоминает о том, что теперь нельзя делать.

Защита власти

В 2019 году в России приняты два федеральных закона, регулирующих вопросы распространения недостоверной информации.

Что нельзя делать?

- Распространять «фейковые новости»

Речь идет о внесении изменений в статью 15–3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Они ввели запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт угрозу для жизни, здоровья, имущества граждан, общественного порядка или работы ключевых инфраструктур. Закон вступил в силу 29 марта 2019 года.

- Оскорблять власть

Одновременно с «законом о фейках» был принят так называемый «закон об оскорблении власти», когда в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, предусматривающие ответственность за распространение в интернете оскорбительной информации в отношении общества, государства и органов власти.

В апреле 2020 года вступили в силу изменения, которые увеличили штрафы для СМИ за распространение общественно значимой недостоверной информации. А также в Уголовном кодексе появилась новая статья, предусматривающая ответственность за «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Закон распространяется и на сетевые издания (то есть, зарегистрированные в качестве СМИ), и на обычные сайты. За фейковую информацию сайты блокируются. Кроме того, за распространение «ложной» информации предусмотрены большие штрафы - от 30 тысяч до 1 миллиона рублей.

Безопасное небо

Часть ограничений связана с проводящейся специальной военной операцией. Запреты касаются и действий в реальной жизни, и публикаций в сети интернет.

Что нельзя делать?



- Запускать беспилотники и фейерверки

В октябре 2022 года регионы России начали вводить запрет на полеты БПЛА. Решение основывали на указе президента № 757. К концу 2023 года запрет коснулся 68 регионов. Главная причина - безопасность воздушного пространства. В условиях СВО беспилотники создают помехи для обнаружения вражеских летательных аппаратов. Нарушителей запрета на использование беспилотников могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей.



Единогласного запрета на применение пиротехники во время проведения специальной военной операции нет, однако, многие регионы на своё усмотрение решают, быть или не быть салютам во время празднований. Использование всех пиротехнических изделий, кроме хлопушек и бенгальских огней, в Псковской области запрещено с 2023 года. Организованных салютов на муниципальном уровне нет даже в праздники, но гражданам иногда разрешают запускать фейерверки, например, в новогоднюю ночь.

- Снимать дроны и выкладывать видео в интернет



Единого закона, который бы запрещал снимать беспилотники, нет. Но есть указ президента № 757, который устанавливает для ряда регионов режим повышенного реагирования.

Он, в частности, предоставляет расширенные полномочия властям и силам Минобороны, в том числе связанные с цензурированием информации об армии и военных действиях.

Основная цель таких ограничений - не дать противнику лишней информации о его атаках, а также не раскрыть расположение военных объектов, в частности, мест расположения средств ПВО.



Запрет на фейки об армии и ВОВ

В 2022 года также приняты законы, направленные на защиту авторитета Вооружённых Сил РФ. Что нельзя делать в публичном пространстве?

- Размещать материалы или высказывания, дискредитирующие российскую армию.

Под дискретизацией Вооружённых Сил Российской Федерации понимаются публичные действия, которые умышленно направлены на подрыв авторитета армии, добровольческих формирований или умаление их роли в защите интересов страны и граждан. К таким действиям относится:

• Распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил РФ, в том числе в СМИ, социальных сетях, мессенджерах или на сайтах в интернете.

• Публичные призывы к отказу от исполнения задач Вооружённых Сил РФ или к воспрепятствованию их использования в целях защиты интересов страны. Например, это могут быть лозунги или высказывания, призывающие к прекращению военных действий.

• Участие в антивоенных акциях протеста и распространение соответствующих лозунгов.

• Призывы к введению или продлению политических или экономических санкций против России, её граждан или российских организаций.

Под публичными действиями понимаются высказывания, адресованные группе или неограниченному кругу лиц, в любой форме - устной, письменной, в интернете, на митингах и т. д. Распространение информации в интернете включает не только создание публикаций, но и предоставление доступа к ранее размещённым материалам (например, репосты, «лайки»).

За дискредитацию армии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность - штрафы (до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей - для юрлиц. Уголовная ответственность наступает при повторном совершении подобных действий в течение года после административного наказания.

- Ставить под сомнение итоги Великой Отечественной войны и принижать роль советского народа в победе над фашизмом.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного приравнивания целей и действий советского правительства, военного командования и военнослужащих к целям и действиям руководства и военных Третьего Рейха и европейских стран «оси», а также о запрете отрицания решающей роли СССР в освобождении Европы от нацизма.

Ограничения в интернете

Из-за сложных геополитических событий последних лет социальные сети находятся под пристальным вниманием государства. Так, в 2022 году некоторые из них были заблокированы на территории РФ, и в последующие годы ограничения расширились.



Что теперь нельзя делать в Сети?



- Искать экстремистские материалы.

С 1 сентября 2025 года введена ответственность за умышленный поиск материалов, включённых в список экстремистских Минюстом, и получение доступа к ним. Под умышленным поиском могут подразумеваться регулярные запросы о запрещенном контенте, подписка на запрещенные Telegram-каналы, скачивание материалов, заведомо признанных экстремистскими.

Штраф за это деяние составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

- Постить и репостить экстремистские материалы на своих страницах в соцсетях.

Более того - желательно проверить, не размещались ли такие публикации ранее. Речь идёт о запрете публикаций с символикой и высказываниями, которые на территории РФ признаны экстремистскими. В 2021 году Генпрокуратура и Минюст расширили списки «нежелательных организаций» и реестр иноагентов, деятельность которых признана экстремистской. Соответственно, возникли основания для привлечения к ответственности тех россиян, которые публиковали или делали перепосты информации от попавших в эти списки, - за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ, ст. 280 УК РФ). То есть получается, что цитата такого политического деятеля или организации, опубликованная несколько лет назад, может сейчас стать основанием для привлечения к ответственности.

При этом юристы отмечают, что это не противоречит положениям статьи 54 Конституции РФ, в которой говорится, что закон не имеет обратной силы, и никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Когда речь идёт о правонарушениях в связи с публикациями или размещением информации во всемирной Сети - это так называемые длящиеся правонарушения, по ним сроки давности привлечения к ответственности возникают с момента установления факта. То есть не в день и час публикации, а тогда, когда правоохранители зафиксировали обнаружение информации. Отсюда и опасность для гражданина быть привлечённым за «старый репост».

- Размещать рекламу в заблокированных соцсетях.

С 1 сентября 2025 года запрещено размещать рекламу на ресурсах, которые внесены в официальные списки Минюста (экстремистские, нежелательные организации), Национального антитеррористического комитета (террористические организации) и Роскомнадзора (заблокированные сайты и платформы).

Штрафы для физлиц - от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

- Рекламировать VPN-сервисы.

С 1 сентября 2025 года запрещено продвигать сервисы для обхода блокировок. Штрафы: для физлиц - 50-80 тысяч рублей, для должностных лиц - 80-150 тысяч рублей, для юрлиц - 200-500 тысяч рублей. Использование VPN при совершении преступления стало отягчающим обстоятельством.

- Общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. (!) Это ограничение касается не всех россиян, а только сотрудников госорганов, банков и операторов связи.

С 1 июня 2025 года должностным лицам (сотрудникам госорганов, банков, госкомпаний и др.) запрещено общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры. Через них допустимо рассылать только общедоступную информацию, продублированную в интернете. Мера направлена на борьбу с мошенничеством.

По этой же причине в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил голосовые вызовы в иностранных мессенджерах (Telegram, WhatsApp)*. При этом россиянам предлагают альтернативу - государственный мессенджер Max. С 1 сентября 2025 года все новые смартфоны, планшеты и компьютеры, продаваемые в России, должны оснащаться этой программой.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

- Размещать рекламу на ресурсах иноагентов

С 1 сентября 2025 года любая реклама на ресурсах лиц, признанных иноагентами, или организаций, признанных нежелательными (включая Instagram* и Facebook*, деятельность которых запрещена в РФ), стала уголовно наказуемым деянием. Кроме того, любой «просветительский» контент - от курсов йоги до лекций по истории - требует согласования, если автор имеет хотя бы минимальную связь с зарубежным финансированием.

*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Против нежелательных организаций

Ужесточились и законы о деятельности нежелательных организаций.

Что нельзя делать?

- Участвовать в деятельности нежелательных организаций и финансировать их

В 2021 году Госдума приняла поправки в статью 284.1 УК РФ о наказании за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России. Финансирование или сбор денег может привести к лишению свободы сроком до пяти лет.

В 2024 году Совет Федерации одобрил закон, расширяющий критерии для признания организаций нежелательными в России и об ответственности за участие в них. Законом предусматривается возможность признания нежелательными в России не только неправительственных зарубежных организаций, но и тех, которые учреждены госорганами зарубежных государств, и устанавливается ответственность за участие в их деятельности.

Нововведения не затрагивают международные межправительственные организации, куда входит Россия.

На страже традиций

С помощью новых законодательных норм в России также решили защитить русский язык от засилья иностранных слов, и традиционные ценности от агрессивной пропаганды всего нетрадиционного.



Что нельзя делать? - Использовать иностранные слова в вывесках и рекламе.



1 марта 2026 года в России вступили в силу требования, закрепляющие приоритет русского языка в публичной сфере деятельности. Запрет на использование иностранных слов распространяется на рекламу, вывески и инструкции к товарам. Изменения касаются владельцев бизнеса (кофеен, магазинов, парикмахерских и пр.), тех, кто устанавливает указатели и информационные таблички в общественных местах, а также застройщиков.



Отдельных санкций за использование иностранных слов на данный момент нет, компания может быть привлечена к ответственности по закону «О рекламе» (если слова на иностранном языке присутствуют в рекламных материалах) или «О защите прав потребителей» (если заимствования есть в любой информации для потребителя, например в карточке товара). Размеры штрафов могут быть разными - от 500 до 500 тысяч рублей. Они зависят от характера нарушения и от того, кто нарушил - юрлицам платить придется больше.

- Пропагандировать нетрадиционные отношения

5 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Изменения в КоАП устанавливают запрет пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. За нарушения были установлены штрафы: от 50 тыс. до 400 тысяч руб. для физических лиц и до 5 млн для юридических лиц. Сайты, распространяющие подобную информацию, вносятся в реестр запрещенных и блокируются.

30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ*» экстремистским.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

- Показывать на большом экране и на онлайн-площадках секс, курение, употребление алкоголя, нецензурную ругань.



С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Теперь онлайн-кинотеатры обязаны в течение суток по требованию Роскомнадзора убрать или изменить контент, если Минкульт отказал ему в прокатном удостоверении или отозвал его. Поэтому онлайн-платформы начали массово вырезать сцены из фильмов и сериалов.



В некоторых случаях действия площадок носят оправданный характер, так как опираются на требования законодательства. Но иногда из сериалов и фильмов массово удаляются не только запрещенный контент, но и формально не попадающий ни под какие ограничения сцены, из-за чего нередко рушатся сюжетные линии.



- Упоминать «запрещенные вещества» в книжках и других произведениях искусства.

С 1 марта 2026 года запрещено распространять произведения литературы и искусства, где содержится информация о запрещённых в России веществах, их аналогах и прекурсорах. За нарушение предусмотрен штраф для граждан от 2 до 4 тысяч рублей.



Исключение: если произведение литературы или искусства содержит запрещенную информацию, но составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. В этом случае необходима маркировка.



Правда, чрезмерная цензура в литературе, кино и музыке вызывает недовольство многих. Например, в «Единой России» считают излишними и неоправданными случаи маркировки и запрета некоторых произведений, включая классику. «Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезании сцен из фильмов. Причем речь часто идет и о классике - произведениях, относящихся к золотому фонду российской культуры. «Единая Россия» выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке», - заявил член Генсовета партии, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

Забота о детях

Ряд ограничений связан с защитой прав и здоровья детей и подростков.



Что запретили?



- Выезд детей младше 14 лет без загранпаспорта в ряд стран.

С 20 января 2026 года запрещено вывозить детей младше 14 лет в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Теперь для поездки в эти страны ребёнку необходимо оформить загранпаспорт.



- Продажу зажигалок и газовых баллончиков без предъявления паспорта.

С 1 сентября 2025 года российские магазины обязаны проверять возраст покупателей при продаже зажигалок и газовых баллончиков. Продажа такой продукции лицам младше 18 лет запрещена. Под ограничения попадают товары со сжиженным газом: зажигалки, баллончики для заправки зажигалок, газовые картриджи для туристских плит.

Причина нововведения — распространение среди подростков опасного увлечения — вдыхания летучих веществ для получения опьяняющего эффекта, что приводит к тяжелым отравлениям и летальным исходам. Товары можно отпускать только по паспорту. Продавцов-нарушителей стали штрафовать.

Запретили «домашних» крокодилов и ядовитых пауков

С 1 сентября 2025 года правительство обновило перечень животных, запрещенных к содержанию в домах и квартирах. Согласно документу кабмина, россиянам нельзя держать дома гадюк, кобр, крокодилов и ядовитых пауков. Кроме того, запрет коснулся питонов и удавов, если их длина превышает 4 метра.

Что еще запретили?



- Увеличение цены товара при оформлении рассрочки



С 1 апреля 2026 года вступили в силу новые правила для одного из популярных способов оплаты — онлайн-рассрочки. Ее максимальный срок рассрочки сокращается до шести месяцев, при этом досрочное погашение будет полностью бесплатным и доступным в любой момент. Фактическая стоимость покупки в рассрочку и сразу должна быть одинаковой.

Правила применяются только к услугам онлайн-сервисов по оплате частями, например, «Яндекс.Сплит» или аналогичным и не затрагивают рассрочку, которую напрямую предлагает продавец.



- Вывоз золота и наличных из страны



С 1 апреля 2026 года юрлица и ИП не могут вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России туда входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) наличные рубли вообще, а физлица - наличные рубли на сумму, превышающую эквивалент 100 тыс. долл. США. При вывозе сумм, превышающих порог, понадобятся банковские выписки, подтверждающие снятие денег со счетов.

С 1 мая 2026 года вступил в силу запрет на вывоз аффинированного, то есть очищенного от примесей золота из России. Касается этот запрет как частных лиц, так и компаний, при этом не имеет значения, куда вывозится золото - в страны ЕАЭС или другие.

Исключение: вывозить золото можно, если общий вес слитков не превысит 100 граммов.



Это далеко не полный перечень всего, что запрещено. Возможно, мы что-то могли пропустить и не учесть в нашем перечне. Тем более, что практически каждый день появляются новые идеи ограничений и принимаются новые законодательные нормы. Поэтому гражданам лучше следить за нововведениями, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности.

Подготовлено по материалам открытых источников