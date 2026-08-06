Более 40 уголовных дел, связанных с Великолукской межрайонной больницей, заведено с 2024 года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников впервые озвучил масштаб уголовных дел, связанных с Великолукской межрайонной больницей. С 2024 года возбуждено более 40 дел — и это, по словам главы региона, лишь «вершина айсберга». Поводом для подробного комментария стал анонимный пост в сети, автор которого, якобы врач, жаловался на тяжелую ситуацию в учреждении.
Видео: Михаил Ведерников / Мах
Губернатор подчеркнул, что это крайне тяжелая и неприятная тема, которая действительно справедливо вызывает у людей боль и непонимание: «Именно поэтому мы уже несколько лет подряд системно занимаемся решением накопившихся проблем. Небезрезультатно. Эту цифру еще ни разу не озвучивал. Теперь скажу: с 2024 года заведено более 40 уголовных дел, которые связаны с Великолукской межрайонной больницей».
Дела касаются подделки документов, организации фиктивных закупок с общим ущербом более 100 миллионов рублей, хищения топлива, продажи очередей и больничных листов, целенаправленной порчи имущества для перенаправления пациентов в платные клиники. «Преступления совершали с запредельной наглостью, полной уверенностью в безнаказанности и зачастую даже без каких-либо попыток замести следы», - заметил глава региона.
Теперь, по его словам, власти вплотную занялись приведением работы медиков к государственным стандартам. В частности, всех обязали перейти на электронную систему очередей и убрали бумажные записи. Причина — массовые случаи, когда врачи записывали себе несуществующих пациентов, полностью забивали график, получали деньги, но после часа дня уходили по своим делам или на работу в частные клиники. Реальные пациенты при этом месяцами не могли попасть на прием.
Результат перехода на электронную очередь уже заметен: МРТ и УЗИ теперь нужно ждать не месяцы, а максимум две недели. Аналогичные изменения идут в сфере закупок лекарств и расходных материалов, работы процедурных кабинетов и оказания платных услуг.
Появляются новые врачи и новые виды медицинской помощи, которые раньше вообще не оказывались на юге области. Например, закуплено оборудование и внедрено малоинвазивное лечение хронических болей в спине. Приступил к работе заведующий отделением гинекологии, который компетентен в проведении высокотехнологичных операций. В ближайшее время будет выполняться эндопротезирование коленного сустава.
Отдельно глава региона прокомментировал распространившиеся слухи о скором закрытии поликлиники №2 на улице Дружбы: «Полная чушь. Более того, мы рассматриваем возможность расширения площади в силу роста микрорайона и увеличения потока пациентов».
Аналогично и с межрайонной больницей: ситуация постепенно нормализуется, потому что ей занимаются постоянно.
Губернатор заверил, что с теми пациентами, у кого есть объективные претензии к качеству услуг, всегда готов встретиться новый руководитель филиала. «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы у жителей Великих Лук наконец появилась адекватная, доступная и профессиональная медицина. И мы обязательно добьемся этой цели, в том числе при полной поддержке правоохранительных органов», — резюмировал он.