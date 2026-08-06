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Ремонт котельной, газификация и мобильные Дома культуры: Андрей Козлов подвел итоги рабочей поездки в Новосокольники

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В ходе рабочей поездки в Новосокольнический округ депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов совместно с депутатом Госдумы, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским и главой муниципалитета Виктором Новиковым узнал, как окружной центр готовится к предстоящей зиме. Как сообщил Андрей Козлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», делегация посетила котельную №18 — самый мощный теплоисточник в городе, его проверили на предмет подготовки к отопительному сезону, а также деревню Насва, где с местными жителями обсудили ситуацию со скважиной.

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Котельная №18 — объект стратегически важный: котельная мощностью 12,5 МВт обеспечивает теплом и горячей водой почти половину всех многоквартирных домов райцентра Новосокольнического округа.

«Качественная подготовка к зиме всегда начинается задолго до первых холодов. Чтобы отопительный сезон прошёл без сбоев, вся коммунальная инфраструктура должна быть приведена в порядок именно сейчас», — прокомментировал Андрей Козлов.

Сейчас в котельной в самом разгаре масштабные ремонтные работы. Специалисты обновляют технологическое оборудование, тщательно проверяют ключевые узлы, задвижки и инженерные коммуникации. Как отметил Андрей Козлов, задача перед коммунальщиками стоит одна — встретить отопительный сезон во всеоружии.

Подготовка к отопительному сезону в муниципалитете осуществляется при непосредственной поддержке губернатора области Михаила Ведерникова.

Следующим этапом рабочей поездки в округ стало посещение детской площадки в Новосокольниках, открытой в 2025 году. Этот объект стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». «Здорово видеть, как место, выбранное самими жителями, уже живёт своей жизнью», — добавил Андрей Козлов.

Здесь же депутаты провели встречу с горожанами. На диалог пришли представители коммунальной сферы, социальной защиты и просто неравнодушные жители. Вопросов было много: в основном они касались здравоохранения, переселения из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов и изношенности инженерных сетей. Все обращения взяли в работу.

Также депутаты проинспектировали ход ремонта центральной улицы в Новосокольниках — улицы Ленинской.

Завершили рабочий выезд встречей с жителями деревни Насва. Обсудили ситуацию со скважиной. Данный вопрос депутаты взяли на контроль.

Большое внимание жители уделили сохранению исторической памяти. Для Насвы очень актуален ремонт памятника колхозникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Представители власти договорились проработать варианты финансирования и сроки ремонта.

Подняли и вопрос газификации. Данная тема будет прорабатываться на региональном уровне.

Помимо этого, здание местного Дома культуры требует серьезных вложений, и жители предложили практичный вариант — рассмотреть создание мобильных Домов культуры. «Идея заслуживает детальной проработки — обязательно включим ее в перечень предложений», - пишет Андрей Козлов.

Жители обратились с просьбой предусмотреть короткую остановку в Насве для поезда, следующего по маршруту Санкт-Петербург — Великие Луки. Андрей Козлов прокомментировал, что соответствующее обращение будет направлено в профильные структуры.

В ходе диалога зашла речь и о ФАПе — жители предложили реализовывать лекарства через фельдшерско-акушерский пункт.

 
«В действительности вопросов и предложений прозвучало гораздо больше. Все они были нами зафиксированы и обязательно войдут в Народную программу "Единой России". Понимаю, что решить всё сразу невозможно, но важно, чтобы люди знали: их слышат. Буду держать эти вопросы на контроле», — резюмировал Андрей Козлов.
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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Новиков Виктор Алексеевич

Новиков Виктор Алексеевич

Глава Новосокольнического муниципального округа.

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