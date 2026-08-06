Ремонт котельной, газификация и мобильные Дома культуры: Андрей Козлов подвел итоги рабочей поездки в Новосокольники

В ходе рабочей поездки в Новосокольнический округ депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов совместно с депутатом Госдумы, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским и главой муниципалитета Виктором Новиковым узнал, как окружной центр готовится к предстоящей зиме. Как сообщил Андрей Козлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», делегация посетила котельную №18 — самый мощный теплоисточник в городе, его проверили на предмет подготовки к отопительному сезону, а также деревню Насва, где с местными жителями обсудили ситуацию со скважиной.

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Котельная №18 — объект стратегически важный: котельная мощностью 12,5 МВт обеспечивает теплом и горячей водой почти половину всех многоквартирных домов райцентра Новосокольнического округа.

«Качественная подготовка к зиме всегда начинается задолго до первых холодов. Чтобы отопительный сезон прошёл без сбоев, вся коммунальная инфраструктура должна быть приведена в порядок именно сейчас», — прокомментировал Андрей Козлов.

Сейчас в котельной в самом разгаре масштабные ремонтные работы. Специалисты обновляют технологическое оборудование, тщательно проверяют ключевые узлы, задвижки и инженерные коммуникации. Как отметил Андрей Козлов, задача перед коммунальщиками стоит одна — встретить отопительный сезон во всеоружии.

Подготовка к отопительному сезону в муниципалитете осуществляется при непосредственной поддержке губернатора области Михаила Ведерникова.

Следующим этапом рабочей поездки в округ стало посещение детской площадки в Новосокольниках, открытой в 2025 году. Этот объект стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». «Здорово видеть, как место, выбранное самими жителями, уже живёт своей жизнью», — добавил Андрей Козлов.

Здесь же депутаты провели встречу с горожанами. На диалог пришли представители коммунальной сферы, социальной защиты и просто неравнодушные жители. Вопросов было много: в основном они касались здравоохранения, переселения из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов и изношенности инженерных сетей. Все обращения взяли в работу.

Также депутаты проинспектировали ход ремонта центральной улицы в Новосокольниках — улицы Ленинской.

Завершили рабочий выезд встречей с жителями деревни Насва. Обсудили ситуацию со скважиной. Данный вопрос депутаты взяли на контроль.

Большое внимание жители уделили сохранению исторической памяти. Для Насвы очень актуален ремонт памятника колхозникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Представители власти договорились проработать варианты финансирования и сроки ремонта.

Подняли и вопрос газификации. Данная тема будет прорабатываться на региональном уровне.

Помимо этого, здание местного Дома культуры требует серьезных вложений, и жители предложили практичный вариант — рассмотреть создание мобильных Домов культуры. «Идея заслуживает детальной проработки — обязательно включим ее в перечень предложений», - пишет Андрей Козлов.

Жители обратились с просьбой предусмотреть короткую остановку в Насве для поезда, следующего по маршруту Санкт-Петербург — Великие Луки. Андрей Козлов прокомментировал, что соответствующее обращение будет направлено в профильные структуры.

В ходе диалога зашла речь и о ФАПе — жители предложили реализовывать лекарства через фельдшерско-акушерский пункт.