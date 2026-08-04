Центральную улицу приводят в порядок в Новосокольниках

В Новосокольниках продолжается ремонт улицы Ленинской. Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский совместно с главой муниципалитета Виктором Новиковым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Козловым проинспектировал ход работ. Об этом Александр Козловский пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Александр Козловский / «Макс»

Депутаты прошли по участкам, где приводят в порядок проезжую часть и тротуары, обсудили темпы и качество выполнения работ.

В этом году на улице Ленинской ремонтируют два участка автомобильной дороги общей протяжённостью 260 метров. Также обновляется тротуар площадью 743 квадратных метра. Ремонт проводится в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».