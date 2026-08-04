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Центральную улицу приводят в порядок в Новосокольниках

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В Новосокольниках продолжается ремонт улицы Ленинской. Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский совместно с главой муниципалитета Виктором Новиковым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Козловым проинспектировал ход работ. Об этом Александр Козловский пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Александр Козловский / «Макс»

Депутаты прошли по участкам, где приводят в порядок проезжую часть и тротуары, обсудили темпы и качество выполнения работ.

В этом году на улице Ленинской ремонтируют два участка автомобильной дороги общей протяжённостью 260 метров. Также обновляется тротуар площадью 743 квадратных метра. Ремонт проводится в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».

 
«Улица Ленинская — одна из центральных в Новосокольниках, поэтому особенно важно, чтобы после завершения работ она стала не только благоустроенее, но и удобнее, безопаснее для водителей и пешеходов. Выполнение работ на контроле до их полного завершения», - пишет Александр Козловский.
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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Новиков Виктор Алексеевич

Новиков Виктор Алексеевич

Глава Новосокольнического муниципального округа.

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