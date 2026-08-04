Жители деревни Насва Новосокольнического округа предложили ввести отпуск лекарств в местном ФАПе

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский завершил рабочий выезд в Новосокольнический муниципальный округ встречей с жителями деревни Насва. Как сообщил депутат в своем канале в мессенджере Мах, в деревне Насва есть ФАП, но нет аптеки. Жители предложили рассмотреть возможность отпуска наиболее востребованных лекарств непосредственно через фельдшерско-акушерский пункт.
Фотографии: Александр Козловский / Мах
Отдельно обсудили ситуацию со скважиной. По словам жителей, вода из неё попадает в реку, купаться небезопасно. Здесь необходимо определить дальнейшую судьбу объекта: либо найти техническое решение и перенаправить воду, либо законсервировать скважину. Большое внимание жители уделили сохранению исторической памяти.
Как отметил депутат, для Насвы актуален ремонт памятника колхозникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это не просто объект благоустройства, а важное для всей деревни место памяти, которое необходимо сохранить для следующих поколений.
Подняли и вопрос газификации. Для жителей это один из основных инфраструктурных запросов, напрямую связанный с комфортом и дальнейшим развитием деревни. Здание местного Дома культуры требует серьёзных вложений, поэтому жители предложили рассмотреть создание мобильных Домов культуры. «Такой формат мог бы обеспечить небольшие населённые пункты концертами, творческими занятиями, кинопоказами и другими культурными мероприятиями без строительства дорогостоящих стационарных объектов», — добавил Александр Козловский.
Ещё один важный вопрос — транспортная доступность. Жители просят предусмотреть короткую остановку в Насве для поезда, следующего по маршруту Санкт-Петербург — Великие Луки. Сейчас людям приходится добираться до другой станции, хотя даже пятиминутная остановка поезда в деревне значительно упростила бы поездки.
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