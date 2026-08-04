Жители деревни Насва Новосокольнического округа предложили ввести отпуск лекарств в местном ФАПе

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский завершил рабочий выезд в Новосокольнический муниципальный округ встречей с жителями деревни Насва. Как сообщил депутат в своем канале в мессенджере Мах, в деревне Насва есть ФАП, но нет аптеки. Жители предложили рассмотреть возможность отпуска наиболее востребованных лекарств непосредственно через фельдшерско-акушерский пункт.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

«Разговор получился насыщенным и предметным. Обсудили разные вопросы, но особенно подробно остановились на нескольких важных для деревни темах. Для небольших населённых пунктов, где людям сложно регулярно добираться до аптеки, такой механизм мог бы значительно повысить доступность необходимых препаратов», — прокомментировал Александр Козловский.

Отдельно обсудили ситуацию со скважиной. По словам жителей, вода из неё попадает в реку, купаться небезопасно. Здесь необходимо определить дальнейшую судьбу объекта: либо найти техническое решение и перенаправить воду, либо законсервировать скважину. Большое внимание жители уделили сохранению исторической памяти.

Как отметил депутат, для Насвы актуален ремонт памятника колхозникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это не просто объект благоустройства, а важное для всей деревни место памяти, которое необходимо сохранить для следующих поколений.

Подняли и вопрос газификации. Для жителей это один из основных инфраструктурных запросов, напрямую связанный с комфортом и дальнейшим развитием деревни. Здание местного Дома культуры требует серьёзных вложений, поэтому жители предложили рассмотреть создание мобильных Домов культуры. «Такой формат мог бы обеспечить небольшие населённые пункты концертами, творческими занятиями, кинопоказами и другими культурными мероприятиями без строительства дорогостоящих стационарных объектов», — добавил Александр Козловский.

Ещё один важный вопрос — транспортная доступность. Жители просят предусмотреть короткую остановку в Насве для поезда, следующего по маршруту Санкт-Петербург — Великие Луки. Сейчас людям приходится добираться до другой станции, хотя даже пятиминутная остановка поезда в деревне значительно упростила бы поездки.