Стали известны методы мошенников по обману родителей будущих первоклассников

Мошенники обещают родителям будущих первоклассников «зарезервировать» место в рейтинговой школе не по прописке, запрашивая за «услуги» до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

«Самая частая - продажа "мест" в престижных школах. Мошенники обещают "зарезервировать" место в рейтинговой школе не по прописке и берут за это от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. На деле зачисление в первый класс строго регулируется и зависит от прописки, поэтому посредники здесь не нужны», - сказал юрист.

Кроме того, юрист отметил, что мошенники создают сайты-клоны Госуслуг или региональных порталов и предлагают родителям «приоритетную» запись, за что берут от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

«В действительности запись в первый класс через официальные ресурсы всегда бесплатна», - подчеркнул он.

Также, как рассказал Голендяев, злоумышленники могут звонить родителям якобы из школы и сообщать об обязательных платных подготовительных курсах для зачисления.

«Это тоже обман: официальная школа не может ставить прием в зависимость от прохождения платных занятий», - отметил юрист.

Голендяев добавил, что периодически встречается и мошенническая «помощь» с пропиской для зачисления - за деньги аферисты предлагают оформить временную регистрацию в нужном районе. Однако, такие услуги нередко оказываются фиктивными: деньги берут, а документы не оформляют, пишут РИА Новости.