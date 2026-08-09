 
Общество

Стали известны методы мошенников по обману родителей будущих первоклассников

0

Мошенники обещают родителям будущих первоклассников «зарезервировать» место в рейтинговой школе не по прописке, запрашивая за «услуги» до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

«Самая частая - продажа "мест" в престижных школах. Мошенники обещают "зарезервировать" место в рейтинговой школе не по прописке и берут за это от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. На деле зачисление в первый класс строго регулируется и зависит от прописки, поэтому посредники здесь не нужны», - сказал юрист.

Кроме того, юрист отметил, что мошенники создают сайты-клоны Госуслуг или региональных порталов и предлагают родителям «приоритетную» запись, за что берут от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

«В действительности запись в первый класс через официальные ресурсы всегда бесплатна», - подчеркнул он.

Также, как рассказал Голендяев, злоумышленники могут звонить родителям якобы из школы и сообщать об обязательных платных подготовительных курсах для зачисления.

«Это тоже обман: официальная школа не может ставить прием в зависимость от прохождения платных занятий», - отметил юрист.

Голендяев добавил, что периодически встречается и мошенническая «помощь» с пропиской для зачисления - за деньги аферисты предлагают оформить временную регистрацию в нужном районе. Однако, такие услуги нередко оказываются фиктивными: деньги берут, а документы не оформляют, пишут РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026