Мельницу Кукка в псковском Финском парке продают почти за 16 млн рублей

Oбъeкт культурного нacледия начала XX века «Meльницa вoдянaя Ф. O. Kуккa» выставлен на продажу, следует из информации на сайте бесплатных объявлений. Стоимость - 15,8 млн рублей.

Скриншот: Авито.ру

Общая площадь объекта составляет 676.03 квадратных метра, он располагается на улице Гоголя, 54, неподалеку от Гремячей башни на берегу реки Псковы в Финском парке.

Эта постройка начала XX века, по мнению специалистов, отражает некоторые типичные черты многих мельниц, стоящих здесь в начале прошлого века.

5 ноября 1909 года Псковская городская Дума разрешила Филиппу Кукку начать строительство мельницы на реке Пскове, на территории «Островок», которая отделялась протокой. К началу XX века протока исчезла, а «Островок» слился с левым берегом реки.

В 1930 году мельницу закрыли, а семью мельника выселили. Постройки снесли, а жернова перенесли на другую мельницу.

Во время Великой Отечественной войны, 27 января 1943 года, крышу мельницы разрушила зажигательной бомба. После войны мельница продолжила работу.

В середине 1960-х годов «Псковский хлебокомбинат» добился закрытия мельницы и действовавшей на ней шерсточесальни.

В 1967 году разобрали крышу, деревянные заполнения и обшивку стен второго уровня. В это же время частично разобрали механизмы и мельничную плотину на Пскове. К началу 1990-х годов все деревянные конструкции сооружения были утрачены.

В 2020 году мельницу обнесли забором, когда остатки здания и прилегающий к ним участок были проданы инвестору Альберту Петросяну за 2,6 млн рублей.

Далее между индивидуальным предпринимателем-собственником объекта и ООО «Люссо» был заключен договор на разработку научно-проектной документации на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования. Хотели восстановить водяное колесо, разместить на объекте кафе. В итоге проект так и не удалось реализовать.

