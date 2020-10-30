Общество

Мельницу Кука в Пскове обнесли забором. Фотофакт

Водяную мельницу Ф.О. Кука, стоящую неподалеку от Гремячей башни на берегу реки Псковы в региональном центре, обнесли забором. Как сообщает «МК в Пскове», ограждение из темно-коричневого металлопрофиля охватило не только старинную постройку, но и часть поляны рядом.

Будут ли реконструировать объект – пока неизвестно.

Напомним, мельница Кука находится на левом берегу Псковы. Эта постройка начала XX века, по мнению специалистов, отражает некоторые типичные черты многих мельниц, стоящих здесь в начале прошлого века.