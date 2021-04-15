Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Чистый Псков» открыт прием заявок
в последний путь
Жить экологично очень просто
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Уникальная разработка Nordman
Знак качества фабрики обуви Nordman
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Культура 15.04.2021 13:360 Отреставрированную к 800-летию Невского икону передали в музейный комплекс «‎Двор Постникова» 16.04.2021 19:581 Проект реставрации мельницы Кукка в Пскове разработают до конца года 16.04.2021 17:552 45 псковских объектов вошло в дополнительный список реставрации АНО «Возрождение» 16.04.2021 17:002 Все по силам - Вадим Нэдик о работах в Троицком соборе и на колокольне 16.04.2021 16:027 Один из предаварийных памятников ЮНЕСКО в Псковской области ждет ремонт 16.04.2021 15:072 Стало известно, как перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1721 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 13.04.2021 11:214 Областной суд отменил приговор экс-руководителю «Моглино» Ольге Торбич 16.04.2021 13:308 Евгений Седов отстранен от должности главы Палкинского района
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Проект реставрации мельницы Кукка в Пскове разработают до конца года

16.04.2021 19:58|ПсковКомментариев: 1

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал о том, что ждет два знаковых объекта культурного наследия, которые расположены в Финском парке. Речь об этом зашла в рамках программы «Подстрочник» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Фото: pskovgrad.ru

Глава комитета назвал историю с Гельдтовой баней и мельницей Кукка «позитивной»: «Там есть собственники, которые имеют четкий план своих действий, чтобы эти объекты сохранить, провести на них максимальный объем работ по реставрации, восстановлению и приспособлению для современного использования», - сказал он.

Вадим Нэдик напомнил, что проектную документацию на реставрацию Гельдтовой бани начали разрабатывать еще в 2016 году. «На прошлой неделе мы выходили вместе с руководителем организации и сотрудниками организации по производству работ на объект: есть вопросы по конструктиву, который находится в плачевном состоянии - без разборки элементов произойдет обрушение, - сообщил председатель органа охраны. - Разработчики проекта и представители собственника находятся сейчас с нами в прямом контакте. По проекту на 1 этаже разместится баня на 40 мест и кафе до 80 посадочных мест плюс кухня. Второй этаж - зал кафе-ресторана на 70 посадочных мест и банкетный до 50 мест». Срок окончания работ по документам и разрешениям - до 31 декабря 2021 года.

По мельнице Кукка между индивидуальным предпринимателем-собственником объекта и ООО «Люссо» заключен договор, согласно которому разрабатывается научно-проектная документация на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования. Вадим Нэдик добавил, что в работе принимает активное участие псковский архитектор Галина Тютюнникова. Есть идея, в том числе, попробовать восстановить водяное колесо. Собственник планирует разместить на объекте кафе.

Теги: #эхо москвы в пскове #культура #Подстрочник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 380 человек
16.04.2021, 20:530 В Псковской области определили лучших муниципальных служащих 16.04.2021, 20:400 В Великих Луках жильцы бывших общежитий ошибочно получили счета за свет 16.04.2021, 20:160 В колонию строгого режима отправится пскович за кражу смартфонов 16.04.2021, 19:581 Проект реставрации мельницы Кукка в Пскове разработают до конца года
16.04.2021, 19:411 Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими 16.04.2021, 19:300 Профсоюзы привели в порядок территорию санатория «Череха» 16.04.2021, 19:170 Как обеспечить прибыльный рост обсудили на бизнес-встрече в Пскове 16.04.2021, 18:590 Преступность в Псковской области снизилась почти на 14%
16.04.2021, 18:441 «Титан-Полимер» в лицах: директор по коммуникациям Снежанна Ермолаева 16.04.2021, 18:370 Псковские юристы подготовили интернет-квест для иностранцев 16.04.2021, 18:244 Три работника госпредприятий Псковской области получают более 100 тысяч рублей в месяц 16.04.2021, 18:190 Псковским пенсионерам помогут защититься от мошенников
16.04.2021, 18:122 Подготовка к кастингу конкурсов красоты в Великих Луках выходит на финишную прямую 16.04.2021, 18:040 Житель Дедовичского района нашел наркотики и получил условный срок 16.04.2021, 17:591 Сотрудники администрации Пскова привели в порядок Зеленый театр 16.04.2021, 17:552 45 псковских объектов вошло в дополнительный список реставрации АНО «Возрождение»
16.04.2021, 17:460 Фрезерование проезжей части идет на улице Алтаева в Пскове 16.04.2021, 17:400 День науки и творчества прошел в великолукской гимназии 16.04.2021, 17:370 В Великих Луках назначен новый транспортный прокурор 16.04.2021, 17:241 Президенту России предложат обновить автопарк «скорых» в регионах
16.04.2021, 17:164 Более 50 кубов мусора убрали чиновники с берега Псковы 16.04.2021, 17:100 Псковичей приглашают принять участие в экоуроке «Знатоки воды» 16.04.2021, 17:050 Новый магазин открылся в псковском фреш-маркете «Корзинка» 16.04.2021, 17:002 Все по силам - Вадим Нэдик о работах в Троицком соборе и на колокольне
16.04.2021, 16:570 Автобус №22 начнет курсировать по улице Юности с 23 апреля 16.04.2021, 16:560 Пассажирка пострадала в столкновении двух автомашин в Пскове. ФОТО 16.04.2021, 16:520 Волонтеры попробовали потушить лесной пожар в Гдовском районе 16.04.2021, 16:480 В Пскове состоялся круглый стол, посвященный 800-летию Александра Невского
16.04.2021, 16:430 Николай Козловский представил план празднования 855-летия Великих Лук 16.04.2021, 16:400 Повышение престижа академии ФСИН обсудили в Пскове 16.04.2021, 16:350 Набережную реки Великой в Пскове привели в порядок сотрудники Центра туризма 16.04.2021, 16:300 ВТБ: Спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок
16.04.2021, 16:252 С 23 апреля автобус №30 начнет ходить по Коммунальной 16.04.2021, 16:240 Владимир Путин обсудил с Совбезом планы военного строительства 16.04.2021, 16:230 Из-за ссоры с женой-псковичкой гражданин Эстонии лишился вида на жительства в РФ 16.04.2021, 16:200 Алексей Севастьянов: Мы не можем лишать жителей отдаленных районов комфортной городской среды
16.04.2021, 16:160 В Псковской области не ждут сильных подтоплений этой весной 16.04.2021, 16:110 Почти полмиллиона рублей задолжали работникам в Псковской области 16.04.2021, 16:045 Экс-председатель ТИК Пскова может возглавить бизнес-инкубатор 16.04.2021, 16:027 Один из предаварийных памятников ЮНЕСКО в Псковской области ждет ремонт
16.04.2021, 15:500 Соревнования по спортивному ориентированию стартовали в Пскове 16.04.2021, 15:430 В Себеже пресекли контрабанду более 7 тысяч пачек сигарет 16.04.2021, 15:380 В Великих Луках завершается строительство новой котельной взамен двух угольных 16.04.2021, 15:311 Четыре участка федеральных дорог в Псковской области стали безопаснее
16.04.2021, 15:260 Порховича осудили за использование поддельных водительских прав 16.04.2021, 15:170 Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» 16.04.2021, 15:130 Промышленное производство в Псковской области выросло на полпроцента 16.04.2021, 15:090 COVID-19 выявлен у 17 пациентов великолукской больницы
16.04.2021, 15:072 Стало известно, как перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове 16.04.2021, 15:020 Смены в летних лагерях в Псковской области снова сократят до 14 дней 16.04.2021, 14:560 Жителей Псковской области ждет теплая суббота 16.04.2021, 14:390 Многодетную псковичку отправили в тюрьму за наркопреступления
16.04.2021, 14:280 Кабмин расширил возможности участия в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 16.04.2021, 14:144 Депутаты и сотрудники аппарата Собрания вышли на субботник в Пскове 16.04.2021, 14:100 На интерактивный спектакль «Поклонилась весна кузнецу» приглашают псковичей 16.04.2021, 14:054 В Доме Батова может открыться отделение банка
16.04.2021, 13:540 Голосование в рамках конкурса «…Кто там в малиновом берете» началось на сайте Пушкинского заповедника 16.04.2021, 13:500 Более тысячи мешков для субботника отправили в Палкинский район 16.04.2021, 13:420 Горожан приглашают на презентацию книги псковского священника 16.04.2021, 13:309 Евгений Седов отстранен от должности главы Палкинского района
16.04.2021, 13:300 Фотофакт: Арт-объект «‎Love»‎ появился в Гдове 16.04.2021, 13:260 Псковская фабрика Nordman представила уникальную разработку для детей 16.04.2021, 13:190 Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» 16.04.2021, 13:110 Укрепление основания Снетогорского монастыря начнется в этом сезоне
16.04.2021, 13:060 На улице Чудской завершен монтаж бортового камня 16.04.2021, 12:531 Проект «Зеленая область» представил Михаил Ведерников 16.04.2021, 12:460 Водитель пострадал при обгоне в Стругах Красных 16.04.2021, 12:352 Руководитель псковского фонда капремонта назвал главную претензию к подрядчикам
16.04.2021, 12:261 600 млн рублей направили на капремонт домов в Псковской области 2020 году 16.04.2021, 12:200 Открыты продажи на спектакли Астраханского театра драмы со скидкой 16.04.2021, 12:142 Должникам по взносам на капремонт начислят пени с 1 мая 16.04.2021, 12:100 Более 100 новых рабочих мест может появится в псковском «Моглино»
16.04.2021, 12:043 Все обоснования повышения пенсионного возраста оказались блефом — Миронов 16.04.2021, 11:570 Около 580 млн рублей задолжали псковичи Фонду капремонта 16.04.2021, 11:520 Стартует набор волонтеров на встречу воздухоплавателей в Великих Луках 16.04.2021, 11:450 Более 8 млн россиян привились от коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.