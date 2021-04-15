Культура

Проект реставрации мельницы Кукка в Пскове разработают до конца года

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал о том, что ждет два знаковых объекта культурного наследия, которые расположены в Финском парке. Речь об этом зашла в рамках программы «Подстрочник» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Фото: pskovgrad.ru

Глава комитета назвал историю с Гельдтовой баней и мельницей Кукка «позитивной»: «Там есть собственники, которые имеют четкий план своих действий, чтобы эти объекты сохранить, провести на них максимальный объем работ по реставрации, восстановлению и приспособлению для современного использования», - сказал он.

Вадим Нэдик напомнил, что проектную документацию на реставрацию Гельдтовой бани начали разрабатывать еще в 2016 году. «На прошлой неделе мы выходили вместе с руководителем организации и сотрудниками организации по производству работ на объект: есть вопросы по конструктиву, который находится в плачевном состоянии - без разборки элементов произойдет обрушение, - сообщил председатель органа охраны. - Разработчики проекта и представители собственника находятся сейчас с нами в прямом контакте. По проекту на 1 этаже разместится баня на 40 мест и кафе до 80 посадочных мест плюс кухня. Второй этаж - зал кафе-ресторана на 70 посадочных мест и банкетный до 50 мест». Срок окончания работ по документам и разрешениям - до 31 декабря 2021 года.

По мельнице Кукка между индивидуальным предпринимателем-собственником объекта и ООО «Люссо» заключен договор, согласно которому разрабатывается научно-проектная документация на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования. Вадим Нэдик добавил, что в работе принимает активное участие псковский архитектор Галина Тютюнникова. Есть идея, в том числе, попробовать восстановить водяное колесо. Собственник планирует разместить на объекте кафе.